Fatih Karagümrük, Mbaye Diagne'yi açıkladı

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Mbaye Diagne transferini açıkladı.



İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, Senegalli futbolcunun bir sezonluğuna transfer edildiği belirtildi.



İşte Fatih Karagümrük'ün açıklaması:



"Karagümrük'e Hoş Geldin Mbaye Diagne. Senegalli forvet oyuncusu Mbaye Diagne'yi 1 sezonluğuna kadromuza kattık. Diagne, kariyerinde Türkiye Süper Ligi, Belçika Pro Ligi, Türkiye Kupası ve Türkiye Süper Kupası olmak üzere 4 kupa kazandı. 2018-19 sezonunda 30 golle Türkiye Süper Ligi gol kralı olan Mbaye Diagne, kariyerine Karagümrük forması altında devam edecek."



GALATASARAY SÖZLEŞMESİNİ FESHETTİ



Öte yandan Galatasaray da Diagne'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşma ile feshedildiğini açıkladı ve Diagne'ye veda etti.



Diagne, sakatlığı nedeniyle uzun bir süre sahalardan uzak kaldığı geçen sezon tüm kulvarlarda çıktığı 22 maçta 4 gol kaydetti.



Senegalli santrfor, 2018-2019 sezonunun devre arasında 10 milyon avro bonservis bedeli ve bonuslar karşılığında Kasımpaşa'dan Galatasaray'a transfer olmuştu.



Mbaye Diagne, gol krallığına ulaştığı 2018-2019'da sarı-kırmızılı takımda lig ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşadı. Diagne, 2019-2020 sezonunda Belçika ekibi Club Brugge, 2020-2021'in ikinci yarısında ise İngiltere temsilcisi West Bromwich Albion'da kiralık forma giymişti.





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