Fatih Karagümrük, çeyrek finali 89'da aldı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Fatih Karagümrük, evinde Samsunspor'u 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
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Fatih Karagümrük, çeyrek finali 89'da aldı
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06 Şubat 2024 16:27
Son güncelleme 06 Şubat 2024 16:59
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Şota Arveladze'nin ekibi VavaCars Fatih Karagümrük ile Markus Gisdol'ün yönetimindeki Yılport Samsunspor karşı karşıya geldi.

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Fatih Karagümrük 2-1 kazanırken goller; 72. dakikada Davide Biraschi ve 89. dakikada Flavio Paoletti kaydetti.

Konuk ekip Samsunspor'un tek golünü ise 68. dakikada Marius Mouandilmadji kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Fatih Karagümrük çeyrek finale yükselirken, Samsunspor kupaya veda etti.

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final kuraları 12 Şubat Pazartesi günü çekilecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

15. dakikada soldan kazanılan serbest vuruşta Paoletti kale sahasına ortaladı. Savunmanın arasından yükselen Emir Tintiş'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

27. dakikada Yılport Samsunspor etkili geldi. Ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Mouandilmadji'nin uzaktan sert şutunda kaleci Sirigu uzanarak topu kornere tokatladı.

45+1. dakikada Teklic'in kale sahasına gönderdiği ortada savunmadan önce Lasagna topa kafayı vurdu. Kaleci Szumski son anda uzanarak gole engel oldu.

68. dakikada Yılport Samsunspor öne geçti. Soldan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Muhammed Gümüşkaya kale sahası önüne ortaladı. Bu noktada yükselen Mouandilmadji'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak Sirigu'nun yanından filelerle buluştu: 0-1

71. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük eşitliği yakaladı. Sağdan kazanılan korner atışında Eyyseric ceza sahası içine ortaladı. Savunmadan gelen Biraschi'nin kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-1

89. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Can Keleş'in pasında ceza sahası önünde topla buluşan Paoletti, bekletmeden sert bir vuruşla topu üst köşeden filelerle gönderdi: 2-1

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Burak Pakkan, Murat Altan, Bersan Duran

VavaCars Fatih Karagümrük: Sirigu, Nazım Sangare (Dk. 62 Veseli), Biraschi, Ceccherini, Emir Tintiş, Teklic (Dk. 62 Emre Mor), Kourbelis (Dk. 83 Bertolacci), Rohden (Dk. 62 Eyyseric), Lasagna (Dk. 71 Güven Yalçın), Can Keleş, Paoletti

Yılport Samsunspor: Szumski, Haluk Mustafa Tan (Dk. 66 Mustafa Ali Özbaskıcı), Van Drongelen, Yunus Emre Çift, Bola (Dk. 46 Soner Gönül), Muhammed Gümüşkaya, Soner Aydoğdu, Osman Çelik, Schindler, Mouandilmadji, Dimata (Dk. 66 Berhan Deniz)

Goller: Dk. 68 Mouandilmadji (Yılport Samsunspor), Dk. 71 Biraschi, Dk. 89 Paoletti (VavaCars Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Dk. 17 Soner Aydoğdu (Yılport Samsunspor), Dk. 32 Emir Tintiş, Dk. 44 Kourbelis, Dk. 90+3 Şota Arveladze (Teknik direktör) (VavaCars Fatih Karagümrük)

 

 
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