Fatih Çintimar: 'İçimizde İrlandalılar, hainler var'

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Dünya Atletizm Birliği (World Athletics) tarafından "Yarışma sonuçları denetime tâbi olan ülkeler" arasına alınmalarının rutin bir uygulama olduğunu belirterek, "Türkiye'nin olimpiyat kota yarışlarında bir eksisi yok." dedi.



Son dönemde atletizmle ilgili çıkan "Olimpiyata daha fazla atlet göndermek için dereceler, fotofinişler değiştirilmiş" iddialarına yanıt veren Çintimar, "Burada 'İçimizdeki İrlandalılar' demeyeceğim, ülkemize düşmanlık, hainlik eden ekipler var. Bunun siyaset tarafı da spor tarafı da var. Şikayet eden adamın kendisi iki dönemdir MHK üyesiydi, neden görevdeyken itiraz etmedi? Neden federasyona, bakanlığımıza, TMOK'a şikayet dilekçesi vermedi. Önce gazetelere, sonra siyasi partilere çıktı. Sonra da Dünya Atletizm Birliğine yalan yanlış bilgiler sundu. Onlar da doğal olarak bizden rapor istediler." ifadelerini kullandı.



Erzurum'daki yarışlar sonucu olimpiyata haksız isimler götürüldüğü iddialarını net bir şekilde çürüttüklerini vurgulayan Çintimar, "Erzurum'da bahsedilen yarışlarla alakalı bizim olimpiyata giden hiçbir sporcumuzu yok. O dedikleri yarışta biz kota almadık. Televizyon da canlı verdi o yarışları. Orada bir teknik hata olduğu iddia ediliyor ama ispat edemiyorlar, biz de bilemiyoruz. Zaten kota alamadık. 4x100 takımımız Avrupa ikincisi olduğu işin kota aldı. Dünya Atletizm Birliği de bunu biliyor." diye konuştu.



Dünya Atletizm Birliğinin kota yarışları için artık her ülkeye gözlemci atayacağını, bunun da Türkiye'ye özgü bir şey olmadığını anlatan Çintimar, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Biz de sonraki yarışlar için gözlemci isteyeceğiz. Türkiye'nin olimpiyat kota yarışlarında bir eksisi yok. Dünya Atletizm Birliği, Türkiye'deki 10 yarışın yanı sıra, yeni sistemde 4 tane daha olimpiyat kotası yarışı yapacak. Ülkemizde 20'ye yakın olimpiyat kota yarışması olacak. Bir ceza verilse, ülkemizdeki uluslararası şampiyonalar geri alınırdı. Bizden geri alınan bir şey yok. Biz Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nı aldık, Dünya Yürüyüş Şampiyonası için de iki adaydan biriyiz. Dünya Atletizm Birliği herhangi bir eksiğimiz olmadığını biliyor ama şikayete de duyarsız kalamazlardı. Biz de bu işi avantaja çevirerek bundan sonraki yarışlara gözlemci atanmasını istedik. Bizim için hiçbir sakıncası yok."



"2022 yılında büyük başarılar aldık"



Fatih Çintimar, 2022 yılının Türk atletizmi adına tarihi başarılarla geçtiğini dile getirdi.



Akdeniz Oyunları, İslami Dayanışma Oyunları ve Avrupa Oyunları'ndaki başarılara dikkati çeken Çintimar, "2022 Türk atletizmi için tarihin en başarılı senelerinden biri oldu. Bu 3 organizasyonda da en başarılı dönemimizi yaşadık. Büyükler kategorisinde 2022 yılında büyük bir başarılar aldık. Dünya Şampiyonası'nda Ersu Şaşma ilk 8'e girerek finalde atladı. Gençlerde de cumhuriyet tarihindeki bütün madalyalar kadar 2022'de madalya aldık. 2022'de kırılan rekorların hepsi dünya seviyesindeydi. Sevilla Maratonu'nda 4. olan Kaan Kigen Özbilen, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nın ilk kotasını aldı maratonda. Bunun da müjdesini veriyorum. İnşallah rekorlar ve kota almalar devam edecek. 2022'de 99 altın madalya aldık. Toplamda da 260'a yakın madalya elde ettik." şeklinde konuştu.



2023 hedeflerini de anlatan Çintimar, "Gençlerde önemli şampiyonalar var. Asıl hedefimiz Paris 2024 için alınacak kotalar. Avrupa Salon Şampiyonası'yla başlayacağız ve uluslararası kota yarışmaları olacak. Çocuklarımız kota müsabakalarına girecek. Paris 2024'te milli takımın en az yüzde 35'i Türk sporculardan olmalı. Orada da eksiğimiz olan altın madalyayı almak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Dopingle mücadele



Çintimar, doping konusunda göreve geldikleri ilk günden beri hiçbir taviz vermediklerini aktardı.



Türkiye'de dopingli çıkan her atleti federasyonla ilişkilendirmemek gerektiğini söyleyen Çintimar, şu görüşlerini paylaştı:



"Bizim hangi sporcumuz derece veya başka bir şey için ilaç alıyorsa, hem kendisine hem federasyonumuza ihanettir. Kimsenin, başkasının emeğini çalmasına müsaade etmedik, etmeyiz. Son zamanda bahsi geçen (Aras Kaya) sporcunun testi milli müsabakada pozitif çıksaydı, kimseye bir şey anlatamazdık. Bizim müsabakalarımızda değil, özel müsabakada oldu. Milli takımlardan azledildi. Kendi dönemimizde böyle bir şeye asla müsaade etmeyiz. Bizim dönemimizde son 10 yıldır bütün sporcular için yılda bir kez seminer veriyoruz. Semineri, Dopingle Mücadele Ajansının başındaki Prof. Dr. Rüştü Güner hocamız yapıyor. Her türlü bilgilendirmeyi yapıyoruz. Kimsenin 'Ben bilmiyordum.' demesine itibar etmiyoruz.'



"Avrupa'dan aldığımız ilk majör şampiyona"



Fatih Çintimar, 2023 Salon Atletizm Şampiyonası'nın Cumhuriyetin 100. yılında Türkiye'de yapılacağını hatırlatarak, "Avrupa'dan aldığımız ilk majör şampiyona. Bakanımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. İstanbul'daki salon 2011'de Dünya Şampiyonası için yapılmıştı, tekrar elden geçirilecek. Buraya bin sporcunun katılmasını bekliyoruz. Dünya Şampiyonası iptal olduğu için Avrupa'nın en iyi atletleri gelecek. Tarihin en iyi şampiyonası olacak. 2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası, ülkemizin 100. yılına yakışır şekilde yapacağız." diye konuştu.



Yabancı antrenör konusuna değinen Çintimar, "Atletizmde şu an yabancı antrenör ihtiyacımız var. Özellikle olimpiyat kadrosundaki sporcularımıza katkı vermeleri için 5 yabancı antrenörden destek alıyoruz, 2 antrenörle daha görüşüyoruz. Getirdiğimiz antrenörlerin hepsi dünya çapında isimler. Yabancı sporcu anlamında ise ülkemizde devşirme isimler var. Bunun için yeni bir gayretimiz yok. Bizim çocuklarımız çıtanın üzerine çıktı. Alttan gelen çocuklara da örnek oluyorlar." ifadelerini kullandı.



Gençlerde 2022'de elde edilen derecelerin hepsinin Türkiye doğumlu sporculardan geldiğini anlatan Çintimar, bunun Gençlik ve Spor Bakanlığının önderliğinde yapılan önemli projelerle gerçekleştiğini dile getirdi.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ