Fatih Altaylı: 'F1 önümüzdeki sezonu vermek istiyor'

Formula 1 Türkiye Grand Prix'te hakem olarak görev alan Fatih Altaylı, yarış sonrasında görüşlerini ve Formula 1 yönetiminin düşüncelerini aktardı.



İyi bir yarış olduğunu belirten Altaylı, "Yağmurun durması şansımıza oldu, pist kurudu. Düne oranla daha iyi dereceler vardı, galiba sezonun en iyi yarışı oldu. Sıralamadaki değişiklikler baş döndürücüydü. Çok iyi bir yarış oldu, herkes çok memnun. Hamilton da sürekli sızlanmalarından sonra herhalde memnun olmuştur. Haksız demiyorum, daha az kaygan bir pistte daha iyi dereceler yapmak istiyorlardı ama iyi bir sürücü olduğunu gösterdi." dedi.



Birçok ihlal olduğunu söyleyen FIFA hakemi, "Çok fazla inceleme oldu, geceye kadar işler bitmedi. Bizim videodan tespit ettiğimiz çok fazla ihlal vardı, bugün de bazı ihlaller var. İncelemeler devam ediyor." ifadelerini kullandı.



"HER ŞEY KUSURSUZ İŞLEDİ"



Formula'nın gelecek sezon da Türkiye'de düzenlenmesi için olumlu bir hava olduğunu belirten Fatih Altaylı, "FIA son derece memnun, F1 tarafı son derece memnun, önümüzdeki sezonu bize verme doğrultusunda ciddi istekleri var ama onun bir bedeli var. Türkiye onu öder mi, ödemeli mi, o başka bir tartışma. Her şey kusursuz işledi. 9 yıl sonra böyle işlemesi FIA tarafından olumlu bulundu. Son sadece bayrak töreninde bayrakların yeri şaştı, o da video şanssızlığı. Neredeyse 10 numara bir organizasyon oldu, bunu söyleyenler de onlar." diye konuştu.



