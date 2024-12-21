Fatih Aksoy: "Hocamızın gelişinden sonra çıkış yakaladık"

Alanyasporlu oyuncu Fatih Aksoy, deplasmanda Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldıkları maç sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fatih Aksoy: 'Hocamızın gelişinden sonra çıkış yakaladık'
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21 Aralık 2024 21:25
Alanyaspor'un 27 yaşındaki oyuncusu Fatih Aksoy, konuk oldukları Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldıkları mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

Karşılaşma hakkında konuşan Aksoy, "Dengeli bir oyun oldu. Adana Demirspor maçından sonra Beşiktaş'ın tepki vereceğini bekliyorduk. Maça iyi başladık, golü bulduk. Ondan sonra basit bir gol yedik. 1-0 olan süreyi biraz uzatsak bizim için daha iyi olabilirdi. Maçtan önce 1 puan bizi üzmezdi ama golden dolayı 2 puan kaybettik gibi gözüküyor. Hocanın gelişinden sonra bir çıkışımız var, bunu devam ettirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
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