Faruk Beşok: "Trabzon şehrine kupayı armağan etmek istiyoruz"

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 25. haftasında Carpartner TED Ankara Kolejliler'i 93-82 mağlup eden Trabzonspor'un başantrenörü Faruk Beşok, açıklamalar yaptı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Faruk Beşok: 'Trabzon şehrine kupayı armağan etmek istiyoruz'
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16 Şubat 2025 18:57
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 25. haftasında Carpartner TED Ankara Kolejliler'i 93-82 mağlup eden Trabzonspor'un başantrenörü Faruk Beşok, Trabzon'a kupayı armağan etmek istediklerini söyledi.

Beşok, maçın ardından kulübün sitesinden yaptığı açıklamada karşılaşmaya, hem hücumda hem de savunmada çok iyi başladıklarını ifade etti.

Maçın ilk yarısında istedikleri tempoyu yakaladıklarını aktaran Beşok, "Ancak son 1-2 haftadır rehavete kapılıp rakiplerimizi maça ortak ediyoruz. Bu hastalıktan bir an önce kurtulup, ligin geri kalanında en iyi oyunumuzu sahaya yansıtarak Trabzon şehrine kupayı armağan etmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Beşok, Trabzonspor taraftarına da teşekkür etti.

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