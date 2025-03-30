Farioli'den Hollanda'da rekor!

Ajax Teknik Direktörü Francesco Farioli, ilk sezonunda PSV ve Feyenoord'a karşı oynadığı dört lig maçını da kazanan ilk Ajax teknik direktörü oldu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Farioli'den Hollanda'da rekor!
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30 Mart 2025 18:09
Ajax'ın sezon başında göreve getirdiği teknik direktör Francesco Farioli, Hollanda'da fırtına gibi esiyor.

Farioli yönetimindeki Ajax, Hollanda Ligi'nde son 12 maçta 11 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Farioli'nin takımı Ajax, ligde son olarak PSV Eindhoven'ı deplasmanda 2-0 mağlup etti.

Farioli, PSV maçıyla birlikte Ajax'ın başında önemli bir başarı yakaladı. İtalyan teknik adam, Hollanda ekibinin başında ilk sezonunda PSV ve Feyenoord'a karşı oynadığı dört lig maçını da kazanan ilk Ajax teknik direktörü oldu.

Farioli'nin söz konusu takımlara karşı aldığı sonuçlar şu şekilde:

Feyenoord 0-2 Ajax
Ajax 3-2 PSV Eindhoven
Ajax 2-1 Feyenoord
PSV Eindhoven 0-2 Ajax

LİGDE LİDER DURUMDA

Farioli yönetimindeki Ajax, Hollanda Ligi'nde lider durumda bulunuyor. Ajax, ligde 27 maç sonunda topladığı 67 puanla en yakın takipçisi PSV Eindhoven'ın (58 puan) 9 puan önünde yer alıyor.

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