Galatasaray'da sezona fırtına gibi başlayan Radamel Falcao'yu Inter Miami'den bir teklif daha geldi. Juventus'a veda eden Gonzala Higuain'i kadrosuna katan Miami, bir hamle daha yaparak bu kez de Radamel Falcao'yu kadrosuna katmak istiyor. Daha önce Galatasaray'a 2 milyon euroluk bir bonservis bedeli sunan ABD temsilcisi Miami, Falcao için yaptığı sunduğu teklifi bir adım daha öteye taşıdı ve bu kez masanın üstüne 3 milyon euro bonservis bedeli koydu.



Radamel Falcao'nun menajeri Jorge Mendes ile bizzat görüşerek Kolombiyalı yıldızın transferini talep eden Inter Miami patronu David Beckham, yıldız oyuncunun maaşının tamamının karşılanacağını iletti.



Galatasaray'dan yıllık 5 milyon euro maaş alan ve kariyerine sarı-kırmızılı kulüpte devam etmek isteyen Radamel Falcao ise "Galatasaray'da mutluyum ve kendimi buraya ait hissediyorum. Ailem, İstanbul'da mutlu ve Galatasaray taraftarıyla aramda çok özel bir ilişki var" ifadelerini kullandı.



