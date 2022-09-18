Falcao'nun golü Rayo Vallecano'ya yetmedi

İspanya La Liga'nın 6. haftasında Athletic Bilbao ile Rayo Vallecano karşı karşıya geldi.



San Mames Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Athletic Bilbao 3-2 kazanırken goller; 14. dakikada Inaki Williams, 28. dakikada Ohian Sancet ve 33. dakikada Nicholas Williams'dan geldi. Rayo Vallecano'nun golleri ise 5. dakikada Oscar Trejo ve 80. dakikada Radamel Falcao'dan geldi.



Bu sonuçla birlikte Bilbao puanını 13'e yükseltirken, Rayo Vallecano 7 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Bilbao, kendi evinde Almeria ile karşılaşırken Vallecano, Elche'yi konuk edecek.





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