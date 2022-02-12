İspanya La Liga'nın 24. haftasında Rayo Vallecano, kendi sahasında Osasuna ile karşı karşıya geldi.



Karşılaşmadan galip ayrılan taraf, 3-0'lık skorla Osasuna oldu. Osasuna'ya galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Moncayola, 40. dakikada Ruben Garcia ve 90. dakikada Kike kaydetti.



Vallecano'da forma giyen Radamel Falcao, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.



Bu sonucun ardından Osasuna puanını 29'a yükseltti. Üst üste 3. mağlubiyetini alan Vallecano ise 31 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Osasuna, kendi sahasında Atletico Madrid'i konuk edecek. Rayo Vallecano ise Elche ile deplasmanda karşılaşacak.





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