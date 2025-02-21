Fabregas'tan Dele Alli açıklaması!

Como Teknik Direktörü Cesc Fabregas, ocak ayında sözleşme imzalanan Dele Alli'nin, pazartesi günü takımla birlikte çalışacağını söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Fabregas'tan Dele Alli açıklaması!
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21 Şubat 2025 17:18
Como Teknik Direktörü Cesc Fabregas, ocak ayında sözleşme imzalanan Dele Alli'nin durumuyla ilgili konuştu.

İspanyol teknik adam, "Dele Alli, fiziksel olarak yeniden form tutuyor. Aylardır oynamadı, ona ekstra baskı yapmak istemiyorum. Son birkaç haftadır yaptığı bireysel çalışmalarının ardından pazartesi günü takımla birlikte çalışacak. Zamana ihtiyacı var. Onunla konuştum ve kendisine yardımcı olmak için burada olduğumuzu söyledim. Bunu yapabileceğimize inanıyoruz." dedi.

Como, takımla deneme antrenmanlarına çıkmasının ardından ocak ayında İngiliz futbolcuyla sözleşme imzalamıştı.

2022-2023 sezonunda Everton'dan kiralık olarak Beşiktaş forması giyen 28 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlılarda yaşadığı sakatlığın (Mart 2023) ardından sahaya çıkamamıştı.


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