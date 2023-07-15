Fabinho, Suudi Arabistan yolcusu

Liverpool forması giyen Fabinho, Al Ittihad'a transfer olmaya hazırlanıyor. Brezilyalı oyuncu, Suudi Arabistan temsilcisiyle anlaşmaya vardı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Fabinho, Suudi Arabistan yolcusu
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15 Temmuz 2023 13:41
Liverpool'un orta saha oyuncusu Fabinho, Suudi Arabistan'a transfer olmaya hazırlanıyor.

Brezilyalı oyuncu, Al Ittihad ile anlaşmaya vardı. Bu gelişmenin ardından Fabinho, Liverpool'un Almanya kampı kadrosuna da alınmadı.

47 MİLYON EURO ÖDENECEK

Al Ittihad, 29 yaşındaki futbolcu için Liverpool'a 47 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Suudi Arabistan temsilcisi, Fabinho transferi ile birlikte Karim Benzema ve N'Golo Kante'nin ardından bu yaz bir önemli ismi daha kadrosuna katmış olacak.

Fabinho'nun Al Ittihad'a transferinin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.

FABINHO KİMDİR?

Liverpool, Fabinho'yu 2018 yılında 45 milyon euro karşılığında Monaco'dan kadrosuna katmıştı. Brezilyalı oyuncu, orta sahanın yanı sıra savunmada da forma giyebiliyor.

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