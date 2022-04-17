FA Cup'ta finalin adı: Liverpool-Chelsea

İngiltere FA Cup yarı final maçında Chelsea, Crystal Palace'ı 2-0 mağlup etti ve finalde Liverpool'un rakibi oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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FA Cup'ta finalin adı: Liverpool-Chelsea
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17 Nisan 2022 20:24
İngiltere FA Cup yarı final maçında Chelsea, Crystal Palace ile karşı karşıya geldi.

Wembley Stadı'nda oynanan mücadeleyi Chelsea 2-0 kazandı. Londra ekibine galibiyeti getiren golleri 65. dakikada Loftus-Cheek ve 76. dakikada Mason Mount kaydetti.

Bu sonucun ardından Chelsea, İngiltere FA Cup'ta finale yükseldi ve Liverpool'un rakibi oldu. Final 14 Mayıs Cumartesi günü oynanacak.

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