FA Cup'ta finalin adı: Liverpool-Chelsea

İngiltere FA Cup yarı final maçında Chelsea, Crystal Palace ile karşı karşıya geldi.
Wembley Stadı'nda oynanan mücadeleyi Chelsea 2-0 kazandı. Londra ekibine galibiyeti getiren golleri 65. dakikada Loftus-Cheek ve 76. dakikada Mason Mount kaydetti.
Bu sonucun ardından Chelsea, İngiltere FA Cup'ta finale yükseldi ve Liverpool'un rakibi oldu. Final 14 Mayıs Cumartesi günü oynanacak.
Wembley Stadı'nda oynanan mücadeleyi Chelsea 2-0 kazandı. Londra ekibine galibiyeti getiren golleri 65. dakikada Loftus-Cheek ve 76. dakikada Mason Mount kaydetti.
Bu sonucun ardından Chelsea, İngiltere FA Cup'ta finale yükseldi ve Liverpool'un rakibi oldu. Final 14 Mayıs Cumartesi günü oynanacak.