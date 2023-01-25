Eyüpspor, Yonathan Del Valle'yi transfer etti

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, Yonathan Del Valle'yi renklerine bağladığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; eskisehirspor.org.tr
Abone Ol
Eyüpspor, Yonathan Del Valle'yi transfer etti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Ocak 2023 16:39
Spor Toto 1. Lig takımlarından Eyüpspor, Ümraniyespor ile sözleşmesini karşılıklı anlaşarak fesheden 32 yaşındaki Venezuelalı orta saha oyuncusu Yonathan Del Valle'yi kadrosuna kattı.

Eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, uzun süredir ülkemizde futbol oynayan ve en son Ümraniyespor forması giyen deneyimli futbolcu Yonathan Del Valle ile sözleşme imzaladı. Del Valle'ye 'hoş geldin' diyor, eflatun-sarılı formayla başarılar diliyoruz" denildi.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ