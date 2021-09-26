Eyüpspor, İzmir'de 86. dakikada takıldı!

TFF 1. Lig'de 7. hafta mücadelesinde Eyüpspor, deplasmanda Menemenspor ile 1-1 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com
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Eyüpspor, İzmir'de 86. dakikada takıldı!
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26 Eylül 2021 17:58
TFF 1. Lig'de 7. hafta karşılaşmasında Menemenspor, Eyüpspor'u konuk etti.

Menemen İlçe Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Eyüpspor'un golünü 76. dakikada Pa Dibba attı. Menemenspor'un sayısını ise 86. dakikada Mohamed Sabbah kaydetti.

Bu sonucun ardından üst üste 2. kez kazanamayan Eyüpspor, puanını 13 yaptı ve 3. sırada yer aldı. Üst üste 2 maçtır berabere kalan Menemenspor ise 8 puanla 9. sırada yer buldu.

Eyüpspor, gelecek hafta Manisa FK'yı ağırlayacak. Menemenspor ise Altınordu deplasmanına gidecek.


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