Eyüpspor: ''İnanılmaz performans sergiledik''

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında konuk ettiği Astor Enerji Şanlıurfaspor'u 4-0 yenen Eyüpspor'un teknik sorumlusu Kerem Yavaş, oyuncularının inanılmaz bir performans sergilediğini söyledi.



Eyüp Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yavaş, Şanlıurfaspor'un deplasmanlarda iyi performans sergilediğini hatırlatarak, şunları kaydetti:



"Şanlıurfaspor ciddi bir deplasman performansı ile buraya geldi. 14 puanın 9'unu deplasmanda almış bir takım. Son 2 deplasmanında Bandırmaspor'u yenip, Sakaryaspor ile berabere kaldılar. Bunlar bizi yenen takımlardı. Bu ligde herkesin herkesi yendiğini 14 haftada görmüş olduk. Bu maça da ciddiyetle hazırlandık. İlk düdükten son düdüğe kadar bunu gördük. Oyuncularımız inanılmaz performans sergiledi, kendilerine teşekkür etmek istiyoruz. Kazanıp pozisyonumuzu koruyarak, Göztepe deplasmanına gitmek istiyorduk. Önümüzdeki Göztepe maçına motive olup hazırlıklarımıza başlayacağız."



