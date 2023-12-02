Eyüpspor doludizgin devam ediyor!

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında lider Eyüpspor, deplasmanda Boluspor'u 3-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Eyüpspor doludizgin devam ediyor!
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02 Aralık 2023 18:15
Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında lider Eyüpspor, deplasmanda Boluspor ile karşı karşıya geldi.

Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Eyüpspor 3-0 kazandı.

Ev sahibi Boluspor'da Onur Ulaş 43. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Eyüpspor'un 3 golü de bu dakikadan sonra geldi. Deplasman ekibinde galibiyeti getiren golleri 53 ile 60. dakikalarda Gianni Bruno ve 71 dakikada Ahmed Kutucu kaydetti.

Bu sonuçla birlikte ligde 12. galibiyetini alan Eyüpspor, puanını 36'ya yükseltti. Boluspor ise 16 puanda kaldı.

Ligde bir sonraki hafta Eyüpspor, Şanlıurfaspor'u konuk edecek. Boluspor ise Altay deplasmanına gidecek.




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