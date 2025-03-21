Eyüpspor'dan anlamlı buluşma!

Eyüpspor, "18-24 Mart Yaşlılar Haftası" kapsamında huzurevi sakinlerini tesislerinde ağırladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Eyüpspor'dan anlamlı buluşma!
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21 Mart 2025 13:46

Eyüpspor Kulübü, "18-24 Mart Yaşlılar Haftası" kapsamında dün huzurevi sakinlerini ağırladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünün destekleriyle huzurevlerinde kalan yaşlı bireyler, Eyüpspor'un tesislerinde ağırlandı. 

Gerçekleştirilen programda misafirler, Eyüpspor Kulübü Asbaşkanı Fatih Kulaksız ve teknik direktör Arda Turan eşliğinde tesisleri gezdi. Ardından futbolcularla bir araya gelen huzurevi sakinleri, takım ile hatıra fotoğrafları çektirdi. Ziyaret, düzenlenen iftar yemeği ile sona erdi.

Eyüpspor Kulübü Asbaşkanı Fatih Kulaksız, etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yaşlılarımız, toplumsal hafızamızın taşıyıcısı ve kültürel mirasımızın en kıymetli emanetçileridir. Onlara hak ettikleri saygı ve sevgiyi göstermek hepimizin görevidir. Bu özel haftada, huzurevlerinde yaşamlarını sürdüren büyüklerimizi tesislerimizde ağırlamak, onlarla bir araya gelmek bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Asırlık bir kulüp olarak sporun birleştirici gücüyle, kuşaklar arası bağları kuvvetlendirmeye ve sosyal sorumluluklarımızı yerine getirmeye devam edeceğiz."

Eyüpspor Kulübü tarafından yapılan açıklamada ise "Ziyaretleriyle bizi onurlandıran tüm büyüklerimize teşekkür eder, '18-24 Mart Yaşlılar Haftası'nı saygı ve minnetle kutlarız." denildi.

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