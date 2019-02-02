Premier League'in 25. haftasında Everton, taraftarı önünde Wolverhampton ile karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan maçta Wolverhampton, Everton'ı 3-1 mağlup etmeyi başardı.Wolverhampton'a galibiyeti getiren golleri 7. dakikada penaltıdan Ruben Neves, 45. dakikada Raul Jimenez, 66. dakikada Leander Dendoncker kaydetti. Everton'ın tek golünü ise 27. dakikada Andre Gomes attı. Gomes'in pasında asisti Cenk Tosun yaptı. Cenk 90 dakika sahada kaldı.Bu galibiyetin ardından Wolverhampton Premier League'de puanını 38'e çıkardı. Everton ise bu sonuçtan sonra 33 puanda kaldı.Wolverhampton gelecek hafta sahasında Newcastle United'ı konuk edecek. Everton ise bir sonraki lig maçında taraftarı önünde Manchester City ile oynayacak.