Everton, Lampard ile yollar ayrıldı

Everton'ın, teknik direktör Frank Lampard ile yollarını ayırdığını resmen açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Everton, Lampard ile yollar ayrıldı
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23 Ocak 2023 18:20
İngiltere Premier Lig takımlarından Everton'da teknik direktör Frank Lampard'ın görevine son verildi.

Premier Lig'de 20 maçta topladığı 15 puanla 19. sırada yer alan Everton, 31 Ocak 2022'de sözleşme imzaladığı Lampard ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 44 yaşındaki İngiliz teknik adama emeklerinden dolayı teşekkür edildi.

Futbolculuk kariyerinde West Ham United, Swansea City, Chelsea, Manchester City ve New York City formalarını giyen Lampard, teknik direktörlük hayatında ise Everton öncesi Derby County ve Chelsea'de görev aldı.

 
 
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