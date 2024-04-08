Everton'a puan silme cezası geldi

Everton'a finansal kural ihlali gerekçesiyle 2 puan silme cezası verildi.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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Everton'a puan silme cezası geldi
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08 Nisan 2024 17:06
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton, finansal sürdürülebilirlik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 2 puan silme cezası aldı.

Premier Lig'den yapılan açıklamada, Everton'a 2022-2023 sezonunda finansal kuralları ihlal etmesi nedeniyle söz konusu cezanın verildiği belirtildi.

Ceza öncesinde ligde 29 puanla 15. sırada yer alan Everton, 27 puanla 16. sıraya geriledi.

Everton'a 2023'ün kasım ayında da 10 puan silme cezası verilmiş, kulübün itirazı sonrası ceza 6 puana düşürülmüştü.

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