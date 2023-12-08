Everton'a Delle Alli'den iyi haber!

Premier Lig ekibi Everton'a Dele Alli'den iyi haber geldi.



Kasındaki kısmi yırtık sebebiyle yaklaşık 9 ay sahalardan uzak kalan Dele Alli'nin sakatlığını atlattığı ve kısa süre içinde takıma döneceği belirtildi.



Everton Teknik Direktörü Sean Dyche, yaptığı açıklamada, "Dele Alli'nin durumu şu anda iyi. Henüz takımla çalışmalara başlayacak seviyeye gelmedi ama önümüzdeki hafta takıma katılmasını umuyoruz." ifadelerini kullandı.



Sean ayrıca, "Daha gidecek çok yolu var. Uzun süre sahalardan uzak kaldı. Bir maç programına ihtiyacı. Büyük şanssızlık yaşadı. Onu tekrar aramızda görmek iyi olurdu." sözlerini sarf etti.



Geçtiğimiz mart ayında sakatlanan Dele Alli, yaklaşık 9 aydır yeşil sahalardan uzak kaldı. 27 yaşındaki İngiliz oyuncu, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de Beşiktaş forması da giymişti.





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