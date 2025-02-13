⏰90+8



🔥Goodison Park'taki son Merseyside Derbisi'nde James Tarkowski stadyumu aleve veriyor!pic.twitter.com/KFX5AiAHTd



— Sporxtv (@sporxtv) February 12, 2025

İngltere Premier Lig'in 15. hafta erteleme maçında Arne Slot'un yönetimindeki Liverpool deplasmanda David Moyes'in ekibi Everton ile 2-2 berabere kaldı.Goodison Park'ta oynanan maçın ilk golünü ev sahibi Everton adına 11. dakikada Beto kaydetti.Liverpool'un gollerini ise 16. dakikada Alexis Mac Allister ve 73'te Muhammed Salah kaydetti.Everton'a beraberliği getiren golü ise 90+8'de James Tarkowski attı.Maçı 1 gol 1 asistle tamamlayan Muhammed Salah bu sezon çıktığı 35. resmi maçta 27 gol 19 asiste ulaştı.Bu sonuçla birlikte Liverpool 57 puanla liderliğini perçinlerken, Everton 27 puana ulaştı.Ligin bir sonraki maç haftasında Liverpool evinde Wolverhampton'ı ağırlarken, Everton deplasmanda Crystal Palace ile karşılaşacak.