EuroLeague'in tecrübeli hakemi parfüm çalarken yakalandı

Turkish Airlines EuroLeague'in hakemlerinden Matej Boltauzer, çarpıcı bir olaya karıştı.



PARFÜM ÇALARKEN YAKALANDI



Sloven hakem Republika'nın haberine göre Belgrad'daki Nikola Tealsa havaalanından parfüm çalarken yakalandı.



221 euro değerindeki parfümünü çalan Boltauzer, yine haberde geçene göre bu olaya EuroLeague'in 12. haftasındaki Partizan – Monaco mücadelesinden sonra karıştı.



"ÜZGÜNÜM KONUŞAMAM"



Yetkililer tarafından tutuklanan Boltauzer, 30.000 dinarlık ceza ödedi ve serbest bırakıldı.



Olay, Sırp medyasının hakeme ulaşması ve Boltauzer'in "Bu konuda bir bilgim yok. Üzgünüm, konuşamam." demesi üzerine aydınlandı.







