EuroLeague'den Ergin Ataman'a 35 bin euro para cezası

THY EuroLeague yönetimi Panathinaikos başantrenörü Ergin Ataman'a 35 bin euro para cezası verdi.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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EuroLeague'den Ergin Ataman'a 35 bin euro para cezası
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29 Nisan 2024 21:41
Panathinaikos AKTOR Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, THY EuroLeague play-off çeyrek finalinde İsrail'in Maccabi Playtika Tel Aviv ekibiyle oynanan maçlarda yaşananlardan dolayı 35 bin avro para cezası aldı.

EuroLeague organizasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Ergin Ataman'a play-off'lardaki ilk maçta hakem kararlarıyla ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle 30 bin avro, ikinci karşılaşma öncesi medyaya karşı yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle de 5 bin avro para cezası verildi.

Ayrıca Panathinaikos, play-off ilk müsabakasının ardından hakem performanslarına ilişkin yapılan kulüp açıklamaları sebebiyle 30 bin avro para cezasına çarptırıldı.

 

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