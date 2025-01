EuroLeague'de Türk derbisi: Fenerbahçe Beko- Anadolu Efes

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY EuroLeague'in 19. haftasındaki Türk derbisinde Anadolu Efes'i konuk edecek.Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.45'te başlayacak. Mücadele S Sport'tan canlı yayınlanacak.Ligde bir maçı eksik olan Fenerbahçe Beko, 17 maçta 10 galibiyet, 7 mağlubiyetle 6. sırada bulunuyor. Sarı-lacivertli ekip, son oynadığı 6 maçta tek galibiyetini Real Madrid deplasmanında elde etti.Üst üste AS Monaco, Barcelona ve Partizan'a kaybeden başantrenör Sarunas Jasikevicius'un ekibi bu maçla birlikte çıkışa geçmek istiyor.Ligdeki 18 maçta 10 galibiyet elde eden Anadolu Efes ise Fenerbahçe Beko'nun ardından 7. sırada yer alıyor.İç sahada aldığı üst üste galibiyetlerle çıkışa geçen lacivert-beyazlı takım; Panathinaikos, Kızılyıldız ve Partizan karşısında savunmadaki oyunuyla dikkati çekmişti.Tomislav Mijatovic'in ekibi, son maçında ise AS Monaco'ya deplasmanda 94-75 mağlup oldu.İki ekip bu sezon Cumhurbaşkanlığı Kupası, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve THY EuroLeague'de olmak üzere 3 kez karşılaştı.Cumhurbaşkanlığı Kupası mücadelesini Anadolu Efes 83-82 kazanırken, Fenerbahçe Beko Süper Lig'deki müsabakayı 86-72, THY EuroLeague'in ikinci haftasında deplasmanda oynanan karşılaşmayı da 83-78 kazandı.Sarunas Jasikevicius: "Anadolu Efes ekip olarak çok organize. Larkin'in her şeyin merkezinde olduğu net rollere sahipler. Gardlar tarafından çok fazla karar alınıyor. Ribaunt alma ve perdeleme yapma gibi uzunlar tarafından yapılan çok fazla önemli işler var. Uzun zamandır birlikte oynayan bir takım ve birbirlerini tanıyorlar, özellikle de ana oyuncular. Bizim için yine önemli bir karşılaşma ve yıla iyi bir şekilde başlamak istiyoruz."Tarık Biberovic: "Bir süredir istediğimiz oyunu sergileyemiyorduk ve beklediğimiz sonuçların uzağında kaldık. Anadolu Efes çok iyi bir takım. Her pozisyonda oldukça yetenekli isimlere sahipler. Özellikle savunmada daha agresif olmaya çalışacak ve bu performansı hücuma da yansıtmaya gayret edeceğiz. Yeni yıla galibiyetle girerek THY Avrupa Ligi'nde yeni bir seri başlatmak istiyoruz."Tomislav Mijatovic: "Euroleague'de son derece fiziksel ve mücadeleci bir karşılaşmaya sahne olacak derbiye hazırlanıyoruz. Yüksek konsantrasyon ile 40 dakika boyunca oyunun her yönünde var olmalıyız. Taraftarlarımızın keyif alacağı bir oyun oynayıp, hedefimiz olan galibiyete ulaşabileceğimize inanıyoruz."Shane Larkin: "Fenerbahçe Beko çok yetenekli bir takım ve bu maç her zaman daha fazla yoğunluk ve rekabet yaratan bir derbi karşılaşması. Böyle bir maçı kazanmanın anahtarı daha agresif oynamak ve tüm detayları uygulamak. Bunu yaptığımız takdirde maçı kazanma şansımızın çok yüksek olduğuna inanıyorum."