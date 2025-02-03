EuroLeague'de çift maç haftası

Basketbol THY EuroLeague'de 25 ve 26. hafta maçları, salı oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Türk temsilcileri Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, ilk maçlarında salı günü parkeye çıkacak.
Ligde ikinci sırada bulunan Fenerbahçe Beko, çift maç haftasının ilk müsabakasında salı deplasmanda Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunanistan ekibi Panathinaikos AKTOR'la karşılaşacak.
OAKA Arena'daki müsabaka, TSİ 22.15'te başlayacak.
Sarı-lacivertliler, bu maçın ardından 6 Şubat Perşembe günü iç sahada İspanyol ekibi Real Madrid'i konuk edecek.
Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yla benzer fikstüre sahip
THY EuroLeague'de 12. sırada bulunan Anadolu Efes, çift maç haftasının ilk mücadelesinde salı İspanya temsilcisi Real Madrid'le taraftarının önünde karşılaşacak.
Lacivert-beyazlı ekibin bir sonraki rakibi ise Panathinaikos AKTOR.
Anadolu Efes, eski başantrenörü Ergin Ataman'ın ekibiyle 6 Şubat Perşembe günü TSİ 22.15'te Yunanistan'da karşılaşacak.
Maç programı
THY EuroLeague'de 25 ve 26. haftasında oynanacak müsabakaların programı (TSİ) şöyle:
25 hafta:
Salı:
20.30 Anadolu Efes-Real Madrid (İspanya)
21.00 Zalgiris (Litvanya)-ALBA Berlin (Almanya)
22.00 Kızılyıldız (Sırbistan)-LDLC ASVEL (Fransa)
22.15 Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)-Fenerbahçe Beko
22.45 Bayern Münih (Almanya)-EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)
5 Şubat Çarşamba:
21.00 Monaco (Fransa) -Baskonia (İspanya)
22.30 Virtus Segafredo Bologna (İtalya)-Partizan (Sırbistan)
22.30 Paris Basketbol (Fransa)-Olympiakos (Yunanistan)
22.30 Barcelona (İspanya)-Maccabi Playtika (İsrail)
26 hafta:
6 Şubat Perşembe:
20.30 Fenerbahçe Beko-Real Madrid (İspanya)
21.00 Zalgiris (Litvanya)-EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)
21.00 ALBA Berlin (Almanya)-Kızılyıldız (Sırbistan)
22.15 Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)-Anadolu Efes
22.30 Bayern Münih (Almanya)-LDLC ASVEL (Fransa)
7 Şubat Cuma:
21.00 Monaco (Fransa)-Partizan (Sırbistan)
22.30 Virtus Segafredo Bologna (İtalya)-Paris Basketbol (Fransa)
22.30 Barcelona (İspanya)-Olympiakos (Yunanistan)
22.30 Baskonia (İspanya)-Maccabi Playtika (İsrail)
Puan durumu
Organizasyonun 24. haftasında yapılan müsabakaların ardından oluşan puan durumu şöyle:
Türk temsilcileri Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, ilk maçlarında salı günü parkeye çıkacak.
Ligde ikinci sırada bulunan Fenerbahçe Beko, çift maç haftasının ilk müsabakasında salı deplasmanda Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunanistan ekibi Panathinaikos AKTOR'la karşılaşacak.
OAKA Arena'daki müsabaka, TSİ 22.15'te başlayacak.
Sarı-lacivertliler, bu maçın ardından 6 Şubat Perşembe günü iç sahada İspanyol ekibi Real Madrid'i konuk edecek.
Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yla benzer fikstüre sahip
THY EuroLeague'de 12. sırada bulunan Anadolu Efes, çift maç haftasının ilk mücadelesinde salı İspanya temsilcisi Real Madrid'le taraftarının önünde karşılaşacak.
Lacivert-beyazlı ekibin bir sonraki rakibi ise Panathinaikos AKTOR.
Anadolu Efes, eski başantrenörü Ergin Ataman'ın ekibiyle 6 Şubat Perşembe günü TSİ 22.15'te Yunanistan'da karşılaşacak.
Maç programı
THY EuroLeague'de 25 ve 26. haftasında oynanacak müsabakaların programı (TSİ) şöyle:
25 hafta:
Salı:
20.30 Anadolu Efes-Real Madrid (İspanya)
21.00 Zalgiris (Litvanya)-ALBA Berlin (Almanya)
22.00 Kızılyıldız (Sırbistan)-LDLC ASVEL (Fransa)
22.15 Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)-Fenerbahçe Beko
22.45 Bayern Münih (Almanya)-EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)
5 Şubat Çarşamba:
21.00 Monaco (Fransa) -Baskonia (İspanya)
22.30 Virtus Segafredo Bologna (İtalya)-Partizan (Sırbistan)
22.30 Paris Basketbol (Fransa)-Olympiakos (Yunanistan)
22.30 Barcelona (İspanya)-Maccabi Playtika (İsrail)
26 hafta:
6 Şubat Perşembe:
20.30 Fenerbahçe Beko-Real Madrid (İspanya)
21.00 Zalgiris (Litvanya)-EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)
21.00 ALBA Berlin (Almanya)-Kızılyıldız (Sırbistan)
22.15 Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)-Anadolu Efes
22.30 Bayern Münih (Almanya)-LDLC ASVEL (Fransa)
7 Şubat Cuma:
21.00 Monaco (Fransa)-Partizan (Sırbistan)
22.30 Virtus Segafredo Bologna (İtalya)-Paris Basketbol (Fransa)
22.30 Barcelona (İspanya)-Olympiakos (Yunanistan)
22.30 Baskonia (İspanya)-Maccabi Playtika (İsrail)
Puan durumu
Organizasyonun 24. haftasında yapılan müsabakaların ardından oluşan puan durumu şöyle:
| Takım
| O
| G
| M
| A
| Y
| AV
| Olympiakos
| 24
| 17
| 7
| 2092
| 1968
| 124
| Fenerbahçe Beko
| 23
| 16
| 7
| 1877
| 1839
| 38
| Monaco
| 24
| 15
| 9
| 2083
| 1969
| 114
| Paris Basketbol
| 23
| 14
| 9
| 1979
| 1948
| 31
| Panathinaikos AKTOR
| 24
| 14
| 10
| 2068
| 1979
| 89
| Kızılyıldız
| 24
| 14
| 10
| 1959
| 1922
| 37
| Bayern Münih
| 24
| 14
| 10
| 2075
| 2106
| -31
| Real Madrid
| 24
| 13
| 11
| 2033
| 1973
| 60
| Barcelona
| 24
| 13
| 11
| 2046
| 1993
| 53
| EA7 Emporio Armani Milan
| 24
| 13
| 11
| 2056
| 2035
| 21
| Partizan
| 24
| 12
| 12
| 1998
| 1924
| 74
| Anadolu Efes
| 24
| 11
| 13
| 2035
| 1984
| 51
| Zalgiris
| 24
| 11
| 13
| 1856
| 1897
| -41
| LDLC ASVEL
| 24
| 11
| 13
| 1945
| 2034
| -89
| Baskonia
| 24
| 10
| 14
| 1927
| 1959
| -32
| Virtus Segafredo Bologna
| 24
| 7
| 17
| 1926
| 2019
| -93
| Maccabi Playtika
| 24
| 6
| 18
| 2038
| 2159
| -121
| ALBA Berlin
| 24
| 4
| 20
| 1896
| 2181
| -285