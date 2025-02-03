EuroLeague'de çift maç haftası

Basketbol THY EuroLeague'de çift maç haftası salı günü başlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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EuroLeague'de çift maç haftası
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03 Şubat 2025 13:13
Basketbol THY EuroLeague'de 25 ve 26. hafta maçları, salı oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.

Türk temsilcileri Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, ilk maçlarında salı günü parkeye çıkacak.

Ligde ikinci sırada bulunan Fenerbahçe Beko, çift maç haftasının ilk müsabakasında salı deplasmanda Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunanistan ekibi Panathinaikos AKTOR'la karşılaşacak.

OAKA Arena'daki müsabaka, TSİ 22.15'te başlayacak.

Sarı-lacivertliler, bu maçın ardından 6 Şubat Perşembe günü iç sahada İspanyol ekibi Real Madrid'i konuk edecek.

Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yla benzer fikstüre sahip

THY EuroLeague'de 12. sırada bulunan Anadolu Efes, çift maç haftasının ilk mücadelesinde salı İspanya temsilcisi Real Madrid'le taraftarının önünde karşılaşacak.

Lacivert-beyazlı ekibin bir sonraki rakibi ise Panathinaikos AKTOR.

Anadolu Efes, eski başantrenörü Ergin Ataman'ın ekibiyle 6 Şubat Perşembe günü TSİ 22.15'te Yunanistan'da karşılaşacak.

Maç programı

THY EuroLeague'de 25 ve 26. haftasında oynanacak müsabakaların programı (TSİ) şöyle:

25 hafta:

Salı:

20.30 Anadolu Efes-Real Madrid (İspanya)

21.00 Zalgiris (Litvanya)-ALBA Berlin (Almanya)

22.00 Kızılyıldız (Sırbistan)-LDLC ASVEL (Fransa)

22.15 Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)-Fenerbahçe Beko

22.45 Bayern Münih (Almanya)-EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)

5 Şubat Çarşamba:

21.00 Monaco (Fransa) -Baskonia (İspanya)

22.30 Virtus Segafredo Bologna (İtalya)-Partizan (Sırbistan)

22.30 Paris Basketbol (Fransa)-Olympiakos (Yunanistan)

22.30 Barcelona (İspanya)-Maccabi Playtika (İsrail)

26 hafta:

6 Şubat Perşembe:

20.30 Fenerbahçe Beko-Real Madrid (İspanya)

21.00 Zalgiris (Litvanya)-EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)

21.00 ALBA Berlin (Almanya)-Kızılyıldız (Sırbistan)

22.15 Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)-Anadolu Efes

22.30 Bayern Münih (Almanya)-LDLC ASVEL (Fransa)

7 Şubat Cuma:

21.00 Monaco (Fransa)-Partizan (Sırbistan)

22.30 Virtus Segafredo Bologna (İtalya)-Paris Basketbol (Fransa)

22.30 Barcelona (İspanya)-Olympiakos (Yunanistan)

22.30 Baskonia (İspanya)-Maccabi Playtika (İsrail)

Puan durumu

Organizasyonun 24. haftasında yapılan müsabakaların ardından oluşan puan durumu şöyle:


Takım

 O

 G

 M

 A

 Y

 AV
Olympiakos

 24

 17

 7

 2092

 1968

 124
Fenerbahçe Beko

 23

 16

 7

 1877

 1839

 38
Monaco

 24

 15

 9

 2083

 1969

 114
Paris Basketbol

 23

 14

 9

 1979

 1948

 31
Panathinaikos AKTOR

 24

 14

 10

 2068

 1979

 89
Kızılyıldız

 24

 14

 10

 1959

 1922

 37
Bayern Münih

 24

 14

 10

 2075

 2106

 -31
Real Madrid

 24

 13

 11

 2033

 1973

 60
Barcelona

 24

 13

 11

 2046

 1993

 53
EA7 Emporio Armani Milan

 24

 13

 11

 2056

 2035

 21
Partizan

 24

 12

 12

 1998

 1924

 74
Anadolu Efes

 24

 11

 13

 2035

 1984

 51
Zalgiris

 24

 11

 13

 1856

 1897

 -41
LDLC ASVEL

 24

 11

 13

 1945

 2034

 -89
Baskonia

 24

 10

 14

 1927

 1959

 -32
Virtus Segafredo Bologna

 24

 7

 17

 1926

 2019

 -93
Maccabi Playtika

 24

 6

 18

 2038

 2159

 -121
ALBA Berlin

 24

 4

 20

 1896

 2181

 -285
 

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