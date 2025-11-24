24 Kasım
EuroLeague'de 13. hafta heyecanı!

EuroLeague'de 13. hafta heyecanı salı günü başlayacak. Temsilcilerimiz Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes sahaya çıkacak.

calendar 24 Kasım 2025 12:51
Haber: AA, Fotoğraf: AA
EuroLeague'de 13. hafta heyecanı!
Basketbol EuroLeague'de 13. haftanın perdesi salı günü açılacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 13. hafta maçları salı ve 26 Kasım'da oynanacak.

Fenerbahçe Beko, salı günü İtalya ekibi Virtus Bologna'yı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda ağırlayacak.


Geride kalan 12 maçta 7 galibiyet ve 5 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertli ekip, haftaya 8. sırada girdi.

Anadolu Efes ise Fransa ekibi Monaco'ya 26 Kasım Çarşamba günü Salle Gaston Medecin'de konuk olacak.

Bu sezon 5 galibiyet ve 7 mağlubiyeti bulunan lacivert-beyazlılar, 13. hafta öncesi 15. sırada yer aldı.

13. haftanın maç programı (TSİ) şöyle:

Salı:

19.00 Dubai Basketbol (Birleşik Arap Emirlikleri)-Paris Basketbol (Fransa)

20.45 Fenerbahçe Beko-Virtus Bologna (İtalya)

21.00 Zalgiris (Litvanya)-Baskonia (İspanya)

21.00 Hapoel IBI (İsrail)-Real Madrid (İspanya)

22.15 Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)-Partizan (Sırbistan)

22.30 Valencia Basket (İspanya)-Bayern Münih (Almanya)

26 Kasım Çarşamba:

20.00 Maccabi Rapyd (İsrail)-EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)

21.30 Kızılyıldız (Sırbistan)-Olympiakos (Yunanistan)

21.30 Monaco (Fransa)-Anadolu Efes

22.30 Barcelona (İspanya)-LDLC ASVEL (Fransa)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
10 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
14 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
