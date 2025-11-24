EuroLeague'de 13. hafta heyecanı!

Basketbol EuroLeague'de 13. haftanın perdesi salı günü açılacak.Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 13. hafta maçları salı ve 26 Kasım'da oynanacak.Fenerbahçe Beko, salı günü İtalya ekibi Virtus Bologna'yı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda ağırlayacak.Geride kalan 12 maçta 7 galibiyet ve 5 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertli ekip, haftaya 8. sırada girdi.Anadolu Efes ise Fransa ekibi Monaco'ya 26 Kasım Çarşamba günü Salle Gaston Medecin'de konuk olacak.Bu sezon 5 galibiyet ve 7 mağlubiyeti bulunan lacivert-beyazlılar, 13. hafta öncesi 15. sırada yer aldı.19.00 Dubai Basketbol (Birleşik Arap Emirlikleri)-Paris Basketbol (Fransa)20.45 Fenerbahçe Beko-Virtus Bologna (İtalya)21.00 Zalgiris (Litvanya)-Baskonia (İspanya)21.00 Hapoel IBI (İsrail)-Real Madrid (İspanya)22.15 Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)-Partizan (Sırbistan)22.30 Valencia Basket (İspanya)-Bayern Münih (Almanya)20.00 Maccabi Rapyd (İsrail)-EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)21.30 Kızılyıldız (Sırbistan)-Olympiakos (Yunanistan)21.30 Monaco (Fransa)-Anadolu Efes22.30 Barcelona (İspanya)-LDLC ASVEL (Fransa)