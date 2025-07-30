EuroLeague CEO'su Paulius Motiejunas, The Athletic'e verdiği özel röportajda Avrupa basketbolunun gündemindeki sıcak başlıkları değerlendirdi.
Motiejunas; NBA ile olası iş birliği, takım sayısının 20'ye çıkarılması, Orta Doğu ile ilişkiler ve genç yeteneklerin gelişimi konusunda NCAA ile yaşanan rekabet gibi konulara açıklık getirdi.
Motiejunas, Cenevre'de FIBA'nın da katıldığı toplantıda NBA ile temasların sürdüğünü doğruladı:
"Yıllar sonra gerçekleşen ilk gerçek ortak toplantıydı. Yeni bir lige ihtiyaç duymadığımızı yineledik. EuroLeague büyüyor ve sağlıklı bir yapıya sahip. Ancak iş birliğine açığız; NBA bize sponsorluk, yayın hakları ve görünürlük konusunda destek olabilir."
Yeni bir ligin, sponsorlar ve taraftarlar açısından kafa karışıklığına neden olabileceğini belirten Motiejunas, şunları ekledi:
"NBA'den korkmuyoruz ama yeni bir lig, Avrupa'daki EuroLeague, EuroCup ve Basketbol Şampiyonlar Ligi gibi mevcut yapıları zayıflatabilir. Güçlerimizi birleştirmek ve basketbol ürününü birlikte büyütmek daha mantıklı."
2025 sezonuyla birlikte EuroLeague'e 20 takım katılacak. Bu köklü değişim, takvimi etkilemeden rekabetçi kulüpleri ön plana çıkarma hedefi taşıyor.
"Çok yıllı wild card'lar verdik çünkü istikrar istiyoruz. Hem sahada hem de saha dışında büyük bir ilgi var. Abu Dabi'deki Final Four büyük bir başarıydı. Dubai de önümüzdeki beş yıl boyunca ligin bir parçası olacak. Bu, yeni pazarlara yönelik kademeli ama stratejik bir adım."
Motiejunas, genç Avrupalı yeteneklerin NCAA'ye yönelmesinin geçici bir durum olduğunu umuyor:
"Hedefimiz genç oyuncuların EuroLeague'de, A takımlarda oynaması. Bugün gençler NCAA'ye gidip NBA hayali kuruyor ama çoğu bu hedefe ulaşamıyor. Sonra geri dönüyorlar. Biz onları karşılamaya hazır olmalıyız."
Motiejunas, EuroLeague'in uzun vadeli hedefini ise şu sözlerle özetliyor:
"Amacımız Avrupa'da Formula 1, tenis ve futbol gibi birinci sınıf bir spor olmak. Basketbol oynayan insan sayısı çok fazla. Temelimiz güçlü ama daha iyi büyüyüp gelir yaratmamız gerekiyor. Bu noktada NBA ile iş birliği bir tehdit değil, fırsattır."
Motiejunas; NBA ile olası iş birliği, takım sayısının 20'ye çıkarılması, Orta Doğu ile ilişkiler ve genç yeteneklerin gelişimi konusunda NCAA ile yaşanan rekabet gibi konulara açıklık getirdi.
Motiejunas, Cenevre'de FIBA'nın da katıldığı toplantıda NBA ile temasların sürdüğünü doğruladı:
"Yıllar sonra gerçekleşen ilk gerçek ortak toplantıydı. Yeni bir lige ihtiyaç duymadığımızı yineledik. EuroLeague büyüyor ve sağlıklı bir yapıya sahip. Ancak iş birliğine açığız; NBA bize sponsorluk, yayın hakları ve görünürlük konusunda destek olabilir."
Yeni bir ligin, sponsorlar ve taraftarlar açısından kafa karışıklığına neden olabileceğini belirten Motiejunas, şunları ekledi:
"NBA'den korkmuyoruz ama yeni bir lig, Avrupa'daki EuroLeague, EuroCup ve Basketbol Şampiyonlar Ligi gibi mevcut yapıları zayıflatabilir. Güçlerimizi birleştirmek ve basketbol ürününü birlikte büyütmek daha mantıklı."
2025 sezonuyla birlikte EuroLeague'e 20 takım katılacak. Bu köklü değişim, takvimi etkilemeden rekabetçi kulüpleri ön plana çıkarma hedefi taşıyor.
"Çok yıllı wild card'lar verdik çünkü istikrar istiyoruz. Hem sahada hem de saha dışında büyük bir ilgi var. Abu Dabi'deki Final Four büyük bir başarıydı. Dubai de önümüzdeki beş yıl boyunca ligin bir parçası olacak. Bu, yeni pazarlara yönelik kademeli ama stratejik bir adım."
Motiejunas, genç Avrupalı yeteneklerin NCAA'ye yönelmesinin geçici bir durum olduğunu umuyor:
"Hedefimiz genç oyuncuların EuroLeague'de, A takımlarda oynaması. Bugün gençler NCAA'ye gidip NBA hayali kuruyor ama çoğu bu hedefe ulaşamıyor. Sonra geri dönüyorlar. Biz onları karşılamaya hazır olmalıyız."
Motiejunas, EuroLeague'in uzun vadeli hedefini ise şu sözlerle özetliyor:
"Amacımız Avrupa'da Formula 1, tenis ve futbol gibi birinci sınıf bir spor olmak. Basketbol oynayan insan sayısı çok fazla. Temelimiz güçlü ama daha iyi büyüyüp gelir yaratmamız gerekiyor. Bu noktada NBA ile iş birliği bir tehdit değil, fırsattır."