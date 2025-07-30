EuroLeague CEO'su Paulius Motiejunas, The Athletic'e verdiği özel röportajda Avrupa basketbolunun gündemindeki sıcak başlıkları değerlendirdi.Motiejunas; NBA ile olası iş birliği, takım sayısının 20'ye çıkarılması, Orta Doğu ile ilişkiler ve genç yeteneklerin gelişimi konusunda NCAA ile yaşanan rekabet gibi konulara açıklık getirdi.Motiejunas, Cenevre'de FIBA'nın da katıldığı toplantıda NBA ile temasların sürdüğünü doğruladı:Yeni bir ligin, sponsorlar ve taraftarlar açısından kafa karışıklığına neden olabileceğini belirten Motiejunas, şunları ekledi:2025 sezonuyla birlikte EuroLeague'e 20 takım katılacak. Bu köklü değişim, takvimi etkilemeden rekabetçi kulüpleri ön plana çıkarma hedefi taşıyor.Motiejunas, genç Avrupalı yeteneklerin NCAA'ye yönelmesinin geçici bir durum olduğunu umuyor:Motiejunas, EuroLeague'in uzun vadeli hedefini ise şu sözlerle özetliyor: