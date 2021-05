Eşref Hamamcıoğlu: 'G.Saray, Arda ile çalışmamalı'

Galatasaray camiasının bir numaralı gündem maddesi olan genel kurul öncesi başkan adayları röportajlar vermeye devam ediyor. Galatasaray Başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu, Sözcü Gazetesi'ne sarı-kırmızılı kulüpte yaşananları ve beklentileri anlattı.



FATİH TERİM FUTBOL AKLIDIR



"Kaçan şampiyonluğun sorumlusu yönetim ve başkandır. Teknik direktörünüz Fatih Terim ise tartışmaları basın önünde ve sosyal medya aracılığıyla yapamazsınız. Motivasyon açısından Terim ve ekibi 1-0 geride başlamıştır.



Fatih Terim'in yerine başkası olsaydı, çoktan bırakıp gitmişti. 8 puan fark varken başka takımlar hoca gönderiyordu. Buna rağmen averajla kaçırdı şampiyonluğu Galatasaray. Kimse inanmıyordu. Densizlikler olmasaydı bunlar başımıza gelmezdi.



Fatih Terim, Galatasaray'ın futbol aklıdır. Bir semboldür. O kadar büyük bir olgunluğa erişti ki 'Daha üst mevkilerde de görev almalıdır' demiştim. Arkasında duruyorum."



B PLANIMIZ VAR



"Terim ile çalışırım veya çalışmam" diye kimseye bir şey demedim. Konuşuruz. Birlikte ne yaparız? Ne öneriyorsun? Destek verecektir.



Sezon bitti ve söylemesi gerekeni söyleyerek pimi çekip bıraktı. Terim ile devam etmek istiyorum. Ama 'Ben dinlenmek istiyorum' derse burası Galatasaray. Elbette B planımız olacak.



Gönlümden geçen, önce yapılamayan mali genel kurul yapılsın. Arkasından seçim yapılsın. Bir hesap versinler. Yeni alınmış üyeler var. Üyelikleri onaylanmadı. Şimdi oy kullanacaklar. Tüzüğe aykırı.



İBRA OLAMAYACAKLAR



"Yönetimden adaylar çıkacağı söyleniyor. Bunlar girdi ve seçimi kazandı. Sonra mali genel kurul yapılacak. O kişi ibra olmadı. Buyurun size yeni kriz. Ne olacak o zaman? İbra olmayacaklarından yüzde 99 eminim.



Kimseye hayal satmayacağız. Ciddi, dirayetli bir yönetim ve Galatasaray'a yakışır bir temsil lazım. Kulübü 15 kişiyle yönetemezsiniz. 40 kişi de yetmez. Ekibimizde, gelecek yönetimlerin başkanı olacak isimler var.



2 milyar 100 milyon lira borç var. "Kapatacağız" diye bir şey vaat edemeyiz. Kimse yapamaz. Vaadimiz kucaklaşmak."



ARDA İLE OLMAZ



"Galatasaray'ın en büyük eksikliği kurumsal iletişim. Siz federasyona yetkili temsilciler göndermek zorundasınız. İlişkiyi ikinci başkan nezdinde götürmeye çalışıyorsunuz. Bu da ahbap-çavuş ilişkisine dönüyor.



Günah keçisi olarak stat müdürünün başını yakıyorsunuz. Arkadaşımızın raporları varken Belhanda söyledi diye Murat Ersoy'u yediler.



Bu kulüp Arda Turan ile çalışmamalı. Galatasaray'ın olmazsa olmaz değerleri var. Buna her konuda uygun futbolcular olması lazım."



ÖZBEK'E AYIP!



"Şampiyon oldular. Önceki başkana (Dursun Özbek) ayıp ettiler. Onun payı, onun hakkıydı. Galatasaray'da birlik beraberlik budur. Ben olsam ve mayısta kazansaydık, kupayı Mustafa Cengiz'e kaldırtırdım. Bunlar bir önceki yönetimin kurduğu mirasa oturdular.



Bütün sezon ter döktüler. İstikrarlı bir yönetim kurdular. Hocaları başarılı. Beşiktaş'ı tabii ki tebrik etmek lazım. Gönüllerince kutlasınlar.



Herkesle ilişkim 100'den başlar. Fenerbahçe ile son derece dostane ilişkiler içinde olabiliriz. Umarım onlar da 100'de kalmak için çaba sarf ederler. Her başarısızlıktan sonra demeç veriyorlar, doğru. Herkesin bir beslenme türü var bu hayatta. Onlar da bundan besleniyor. Ben polemiğe girmem."



"ALBAYRAK 500 MİLYON TL VERSİN"



"Abdurrahim Albayrak ile asla çalışmam. Bugün kulübün içinde düştüğü mali sıkıntıların sebebi. İki transfer yaptı. Diagne ve Falcao 50 milyon Euro. 500 milyon lira yapar. 'I Love You Falcao' 50 miyon zarar ettirdi. Albayrak bugün 'Galatasaray'ın başına gelecek adayın cebinde 300 milyon olması lazım' diyor. Versin 500 milyon şimdi; sıkıntı filan kalmaz! Onun transferleri bunlar."