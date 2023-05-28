Espanyol, lige 90+2'de veda etti

İspanya La Liga'da Valencia ile Espanyol 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte Espanyol'un ligin bitimine bir hafta kala küme düşmesi kesinleşti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Espanyol, lige 90+2'de veda etti
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28 Mayıs 2023 22:10
İspanya La Liga'nın 37. haftasında küme düşme hattını doğrudan ilgilendiren maçta Valencia ile Espanyol karşı karşıya geldi. Mestalla'daki mücadele 2-2 sona erdi.

Valencia, Diego Lopez Noguerol ile 38'de öne geçti. Espanyol önce 40'ta Cesar Montes ile skoru eşitledi, ardından 50. dakikada Martin Braithwaite ile öne geçti. Valencia, 90+2'de Samuel Lino'yla bulduğu golle 1 puanı kurtardı.

Valencia'da milli futbolcumuz Cenk Özkaçar, karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.

Bu sonucun ardından Valencia, 41 puana yükseldi. Espanyol ise 36 puana yükselmesine rağmen ligin bitimine bir hafta kala küme düştü.

Valencia, ligde gelecek hafta Real Betis deplasmanına gidecek. Espanyol sahasında Almeria'yı ağırlayacak.

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