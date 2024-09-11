Eski Warriors GM'i Myers: "2018 şampiyonluğunda ağır migrenim tutmuştu"

Golden State Warriors'ın eski genel menajeri Bob Myers, 2018'daki şampiyonluk başarısının kendisi için ne kadar stresli olduğunu açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Eski Warriors GM'i Myers: '2018 şampiyonluğunda ağır migrenim tutmuştu'
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11 Eylül 2024 14:22
Golden State Warriors'ın eski genel menajeri Bob Myers, 2018'daki şampiyonluk başarısının kendisi için ne kadar stresli olduğunu açıkladı.

Ligi kasıp kavuran Warriors hanedanlığının kurucusu olan Myers, kazanma baskısının sağlığı üzerinde nasıl bir etki bıraktığını paylaştı.

Warriors'ın Stephen Curry, Kevin Durant, Klay Thompson ve Draymond Green gibi yıldızlarla dolu kadrosunu oluşturmada önemli bir rol oynayan eski GM, böylesine başarılı bir takımı yönetmenin stresinin kendisine nasıl ağır geldiğini şu sözlerle anlattı:

"2018'de kazandıktan sonra, ömrümde geçirdiğim en büyük migreni geçirdim. Otel odamızdaydım ve gecenin 3'üydü. Oldukça stresli olduğum için çok kötü migrenim tutmuştu. Kazanmak zorunda olduğumuz çok iyi bir takımımız vardı ve bundan hiç keyif almamıştım."

Warriors, 2018'de Doğu Konferansı şampiyonu Cleveland Cavaliers'ı 4-0 ile süpürürken, Durant ise 28.8 sayı, 10.8 ribaund ve 7.5 asistlik ortalamalarıyla Finaller MVP'si ödülünün sahibi olmuştu.

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