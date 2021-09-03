Eski Beşiktaşlı Tosic, Pjanic transferine yardım etti

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Dusko Tosic, Miralem Pjanic transferinde etkin rol oynadı ve yaptığı açıklamada Bosnalı yıldıza siyah beyazlı formayla şans diledi.

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Eski Beşiktaşlı Tosic, Pjanic transferine yardım etti
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03 Eylül 2021 02:09
Beşiktaş'ın Miralem Pjanic'i transfer sürecinde Dusko Tosic'in büyük katkısı olduğu ortaya çıktı.

Transferi UEFA listesine yetiştirebilmek için zamanla yarışan Beşiktaş'a telefon trafiğinde ve Pjanic ile iletişimde yardım eden siyah beyazlı eski futbolcu Dusko Tosic, A Spor'a açıklamada bulundu.

Sırp oyuncu açıklamasında, "Miralem Pjanic iyi arkadaşım. Beşiktaş'a yardım ettiğim için mutluyum. Pjanic inşallah iyi oynayacak" sözlerini kullandı.

36 yaşındaki savunmacı Dusko Tosic, geçen sezonun devre arasında Kasımpaşa'ya transfer olmuştu ancak sözleşmesi bittikten sonra henüz herhangi bir takımla anlaşmadı.


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