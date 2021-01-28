Erzurumspor'da Dirar transferi yattı

Nabil Dirar'ın eski takımı Club Brugge ile anlaştığı ve Belçika'ya dönmek üzere olduğu bildirildi.

Erzurumspor'un gündemini meşgul eden Fenerbahçe'nin Faslı oyuncusu Nabil Dirar transferi olumsuz sonuçlandı.Erk Haber'e göre; Faslı oyuncu ile her konuda anlaşmasına rağmen, oyuncunun Fenerbahçe ile sorunlarını çözememesi nedeniyle sürüncemede kalan transfer olmadıB.B. Erzurumspor Kulüp Başkanı Ömer Düzgün,dedi.2017'den bu yana Fenerbahçe forması giyen 34 yaşındaki oyuncu, 89 maça çıkarken 8 gol atıp 12 asist yaptı