Erzurumspor'da Dirar transferi yattı

Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut'un kadrosunda düşünmeyip sezon başında kadro dışı bıraktığı Nabil Dirar'ın Erzurumspor'a transferi gerçekleşmedi

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Erzurumspor'da Dirar transferi yattı
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28 Ocak 2021 13:14
Erzurumspor'un gündemini meşgul eden Fenerbahçe'nin Faslı oyuncusu Nabil Dirar transferi olumsuz sonuçlandı.

Erk Haber'e göre; Faslı oyuncu ile her konuda anlaşmasına rağmen, oyuncunun Fenerbahçe ile sorunlarını çözememesi nedeniyle sürüncemede kalan transfer olmadı

B.B. Erzurumspor Kulüp Başkanı Ömer Düzgün, "Dirar transferi maalesef olumsuz sonuçlandı. B planımızı derhal devreye soktuk. Öyle tahmin ediyorum ki, bugün sağ bek transferini sonuçlandıracağız" dedi.  

Nabil Dirar'ın eski takımı Club Brugge ile anlaştığı ve Belçika'ya dönmek üzere olduğu bildirildi.

2017'den bu yana Fenerbahçe forması giyen 34 yaşındaki oyuncu, 89 maça çıkarken 8 gol atıp 12 asist yaptı





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