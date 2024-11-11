Ertuğrul Sağlam: 'Kazandığımız için mutluyuz'

Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Sakaryaspor maçındaki galibiyeti değerlendirdi.



Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Sakarya'ya kazanmak için geldiklerini söyledi.



İçeride ve dışarıda kazanmaya oynayan bir ekip olduklarını aktaran Sağlam, "Kazanıp tekrar ligin lideri olmanın hesaplarını yaptık. Dolayısıyla kazandığımız için mutluyuz. Oyuncularımıza teşekkür ediyorum, ayaklarına sağlık. 15 günlük arada daha fazla çalışıp eksikliklerimizi giderip bundan sonra oynayacağımız Bandırmaspor karşılaşmasına en iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz. Sakaryaspor'a başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.



