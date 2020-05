Ertuğrul Doğan: 'Hem sahada hem masada kazanacağız!'

"Saha dışındaki başarımız, saha içine de yansıdı"

Trabzonspor Kulübü Finanstan Sorumlu Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, bundan sonra üretici pozisyonuyla yollarına devam edeceklerini, bu sayede hem sahada hem masada hem de kasada kazanan Trabzonspor yaratacaklarını belirtti.Doğan, Trabzonspor dergisinin mayıs ayı sayısında yer alan röportajında, bordo-mavi takımın hayatındaki yerini anlattı.Doğan, kulübün birkaç dönem kendi kimliğinden uzaklaştığını ancak Başkan Ahmet Ağaoğlu yönetiminde hep birlikte verdikleri gayretle tekrar eski misyonu ve vizyonuna kavuştuğunu vurguladı.Futbol sektörünün gelinen süreçte oldukça değişerek dünyanın en büyük ekonomisi haline geldiğine işaret eden Doğan, şu değerlendirmede bulundu:"Artık futbol takımlarının her biri büyük birer şirket. Reklamlar, sponsorlar, transferler, sosyal sorumluluk projeleri ve daha nicesi bu sektörün büyümesindeki en büyük etkenler. Bugün spor kulüplerinin bir ürün satışından 20-30 milyon avro kazanması mümkün değil. Fakat bir futbolcu satışıyla bu rakamları görebiliyorsunuz. Bu anlamda dünden bugüne değişimde Trabzonsporumuzun kendi karakterini korumasının ne kadar önemli olduğunu anlayabiliyoruz. Bu piyasada üç seçeneğiniz var; ya üretici olacaksınız ya aracı ya da tüketici. Kulübümüzün ve şehrimizin en büyük özelliği üretici olması. Bizim yeteri kadar aracı ve tüketici olduğumuzu düşünüyorum. Bundan da epeyce dilimiz yandı. Bundan sonra kendimiz olacağız ve üretici pozisyonuyla yolumuza devam edeceğiz. Bu sayede hem sahada hem masada hem de kasada kazanan Trabzonspor yaratacağız."Doğan, Trabzonspor'un bir dönem yönetim anlayışı dolayısıyla neredeyse kimliğini kaybetme noktasına getirildiğini vurgulayarak, o dönemde hep sansasyonel gelişmelerle hatırlanan kulübün hem ekonomik, hem alınan başarısız sonuçlar hem de sporcu ve teknik heyetin durumuna ilişkin görüşlerini paylaştı.Göreve geldiklerinde, 260 bin avro ödenmediği için Trabzonspor'un tarihinde ilk kez FIFA'dan transfer yasağı almış olduğunu anımsatan Doğan, şöyle devam etti:"Krediler, temlikler ve 1 milyar lirayı aşan bir borç yükünün yanı sıra futbolcu kadromuza da 3-6 aylık sürelerde maaş ödemesi yapılmamıştı. Haliyle bu ekonomik tablo, kulübümüzü sosyal ve idari olarak da etkiliyordu. Eğer ekonominiz kötüyse bu sadece ekonomik tablolara yansımaz. Diğer unsuları da en az ekonomi kadar etkiler. İşte bunlar tüketici ve aracı olma yolunu seçen yönetimsel yanlışların yarattığı sonuçlardır. Trabzonspor'u gönülden seven herkesin bu tabloda içi acıdı, dili yandı. Şimdi bu tabloyu düzelterek Trabzonspor'u tekrar ait olduğu asil günlere getirmek için uğraşıyoruz. Şu ana kadar başarılı olduğumuzu düşünüyorum, inşallah bundan sonra da daha başarılı işler yapacağız."Doğan, Trabzonspor yönetim kurulunda iki yılı geride bıraktıklarını belirterek, bu sürede pek çok olaya şahitlik ettiklerini, zorluk ve sıkıntıyla karşılaştıklarını aktardı.Bunların ağırlıklı olarak ekonomik sorunlar olduğunun altını çizen Doğan, "Bazen sosyal ve idari konularla ilgili sorunlar da geldi önümüze ama hiçbir zaman çaresizliğe düşmedik. Çok iyi bir başkanımız ve çok iyi bir yönetim kurulumuz var. Tüm arkadaşlarımız karamsarlığa kapılmadan çözüme odaklanarak işleri halletmeye çalışıyor. Bu ekonomik de olsa, sosyal veya idari de olsa her zaman bir çözüm yolu buluyor ve uyguluyoruz. O yüzden 'şu olay bizi çok zorladı' diyemem. Bizler zaten Trabzonspor'un en zor günlerinde bu yükü sırtımıza, omuzlarımıza aldık. Bizler zorluğa talip olduğumuz için zorluktan şikayet edecek değiliz." ifadesini kullandı.Doğan, peyderpey zorlukların üstesinden geldiklerini, borçları ödediklerini ve yeni bir yapılandırmaya gittiklerini, oyuncuların maaşlarını düzenli ve aksatmadan ödediklerini anlattı.İlerleyen süreçte çok daha iyi bir Trabzonspor'un ortaya çıkacağından emin olduğunun altını çizen Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü:"Saha dışındaki başarımız, saha içine de yansıdı elbette. İyi niyetli, çalışkan, zeki ve birbirine dostane duygularla bağlı bir futbolcu kadromuz ve teknik ekibimiz var. Mükemmel bir uyum gösteriyorlar. Şu an liglere ara verilmiş olsa da efsane kaptanımız Dozer Cemil'in adının verildiği sezona yakışan bir mücadele sergileyerek lider durumundayız. İnşallah bu salgın sürecini sağlıklı bir biçimde atlattıktan sonra yeniden lige döndüğümüzde de şampiyonluk kupasını kaldırıp milyonlarca Trabzonsporluyu sevindireceğiz. Bu mutluluk bizim yaşadığımız tüm zorlukları, tüm badireleri de unutturacaktır."Doğan, saha dışında iyi niyete sığmayan reaksiyonlarla karşılaştıklarını belirterek, "Saha içinde bize rakip olamayanların, saha dışından maçları etkilemeye çalıştıklarını görüyoruz. Bunlar futbolda olmaması gereken işler. Şimdiye kadar bu konuda hiç taviz vermedik ve hiç geri adım atmadık. Kim olursa olsun Trabzonsporumuzun hakkını, hukukunu, emeğini, alın terini, taraftarlarımızın sevincini çalma girişiminde bulunanların karşısında olduk. Bundan sonra da böyle devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.MHK'nın, bir süre önce Başakşehir maçında verilmeyen penaltıyla ilgili kulübe karşı hata yaptığını kabul ettiğini anımsatan Doğan, "Bu konuda kendilerinden gereğini yapmasını bekliyoruz. Bizler ilk gün olduğu gibi bugün de aynı noktadayız. Trabzonspor Kulübü asla taviz veya eyyam talep etmiyor. Bizler hakkımız olanı istiyor, hakkımızın çalınmamasını talep ediyoruz. Bu kadar açık ve netiz." ifadesini kullandı."Bu sezonu aslında geçtiğimiz yıldan bağımsız düşünmek olmaz. Geçen yıl son 12 haftada mağlup olmayan bir takımımız vardı. Yani bu yıl yakaladığımız başarı aslında geçen yılın son 3 ayında kendini gösteriyordu. Taraflı veya tarafsız herkes Trabzonsporumuzun oynadığı futboldan, futbolcularımızdan, genç çocuklarımızdan bahsediyordu. Bu sezon için iyi bir planlama yaptık, iyi bir birliktelik sağladık ve iyi bir dönem geçiriyoruz. İnşallah şampiyon olacağız."