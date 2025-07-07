Ertuğrul Doğan'dan Uğurcan Çakır açıklaması: "Böyle bir gündem yok"

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Uğurcan Çakır hakkında çıkan transfer iddialarını net bir dille yalanladı. "Hiçbir Türk kulübünden teklif almadık, böyle bir gündem yok" dedi.

calendar 07 Temmuz 2025 12:15 | Son Güncelleme Tarihi: 07 Temmuz 2025 12:16
Ertuğrul Doğan'dan Uğurcan Çakır açıklaması: 'Böyle bir gündem yok'
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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, adı transfer iddialarında geçen Uğurcan Çakır'la ilgili net konuştu.

Başkan Doğan, herhangi bir kulüpten resmi teklif gelmediğini belirterek, "Daha açık nasıl söylenir bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

HT Spor'a konuşan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, son günlerde adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan milli kaleci Uğurcan Çakır hakkında net açıklamalarda bulundu.

Doğan, şu ifadeleri kullandı:



"Yurt içi ve yurt dışından şu ana kadar Uğurcan Çakır'la ilgili gelen resmi bir teklif yok. Yurt dışında konuşulan kulüpler var. Bunlarla alakalı resmi olmasa bile bizim kale almayacağımız talepler var. Biz kulüp olarak bunları değerlendirmiyoruz, Uğurcan da değerlendirmiyor. Herhangi bir Türk kulübünden bugüne kadar da resmi teklif gelmedi. Böyle bir gündem yok. Daha açık nasıl söylenir bilmiyorum." 

 
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