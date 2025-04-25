Ertuğrul Doğan: 'Çocuklar inanılmaz bir başarıya imza attı'

UEFA Gençlik Ligi'nde bu sezon tarih yazan Trabzonspor U19 takımı, yarı final maçında Salzburg'u 2-1 mağlup etti ve adını finale yazdırdı.
Karşılaşmanın ardından Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan açıklamalarda bulundu.
"BU İNANILMAZ BİR MUTLULUK"
Galibiyetin ardından büyük sevinç yaşayan Doğan, "İnanılmaz mutluyuz! Çocuklar gerçekten inanılmaz bir şeye imza attılar. Devamının geleceğine eminim. Konsantrasyon en üst seviyede. Bu inanılmaz bir mutluluk" ifadelerini kullandı.
"İNANILMAZ BİR ŞEY YAPTILAR"
Altyapıya yapılan yatırımlara da değinen Doğan, "Biz 2-3 yıldır çok ciddi yatırım yapıyorduk altyapıya ama buradaki en önemli şey Eyüp Hoca ve oyuncuların başarısı. Kendilerini kutluyorum. İnanılmaz bir şey yaptılar. Diyecek bir şey bulamıyorum. Süper oldu." dedi.
"ÇOK DEĞERLİ BİR GALİBİYET"
Başkan Doğan, bu başarının camia ve kulüp akademisi açısından büyük önem taşıdığını belirterek, "Bizim için, camiamız için, akademimiz için çok iyi oldu. Çok değerli bizim için şu anda bu galibiyet." dedi.
"AVRUPA'NIN EN GÜZEL AKADEMİ TESİSLERİ TRABZONSPOR'DA"
Trabzonspor Akademisi'nin geldiği noktayı vurgulayan başkan Doğan, "Oynadığımız tüm rakipler, yıllardır bu işe önem veren ve yatırım yapan kulüpler. Ama biz iki yıl önce akademiyi devraldıktan sonra dışarıdan ziyarete gelenler biliyor şu anda Avrupa'nın en güzel akademi tesisleri Trabzonspor'da diyebilirim. Açık ve net söylüyorum, İnanılmaz bir yatırım yapıyoruz" şeklinde konuştu.
"HEPSİNİ TEBRİK EDİYORUM"
Altyapıda görev yapan ekibe de teşekkür eden Doğan, "Çok değerli arkadaşlarımız var. Emeğin büyüğü onların. Biz sadece onlara gereken desteği verdik. Hepsini tebrik ediyorum" dedi.
"BİLİNEN VE SAYGI DUYULAN BİR AKADEMİ HALİNE GELDİ"
Avrupa devlerini geride bıraktıklarını hatırlatan Doğan, "Oynadığımız takımların hepsi, akademi anlamında kendilerini yıllardır dünyaya ispat eden kulüpler. Sayın rahmetli Özkan Sümer'in adı bu akademide yaşıyor. Zaten bu işin duayeniydi. İsminin verildiği akademi de artık tüm dünya tarafından bilinen ve saygı duyulan bir akademi haline geldi. Biz şu anda bunun mutluluğunu yaşıyoruz" sözleriyle duygularını ifade etti.
Ertuğrul Doğan: "Çocuklar inanılmaz bir başarıya imza attı"
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Trabzonspor U19 takımının yarı finalde Salzburg U19'u mağlup ettiği maçın ardından konuştu.
Son güncelleme 25 Nisan 2025 17:31
UEFA Gençlik Ligi'nde bu sezon tarih yazan Trabzonspor U19 takımı, yarı final maçında Salzburg'u 2-1 mağlup etti ve adını finale yazdırdı.
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