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Ertuğrul Çetin'den büyük hata!

Fenerbahçe'nin Hatayspor ile oynadığı maçta kaleyi koruyan Ertuğrul Çetin, 53. dakikada büyük bir hata yaptı ve kalesinde golü gördü.

calendar 26 Mayıs 2025 21:21 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2025 21:22
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Ertuğrul Çetin'den büyük hata!
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Süper Lig'de Hatayspor ile karşılaşan Fenerbahçe, 53. dakikada 2-1 geriye düştü.

Bu dakikada Fenerbahçe savunmasının arkasına gönderilen Ertuğrul Çetin, topu göğsüne alıp uzaklaştırmak istedi ancak istediği vuruşu gerçekleştiremedi. Bu pozisyonda araya giren Boutobba, Hatayspor'un ikinci golünü attı.

Hatayspor'un mücadeledeki ilk golü de Massango Matondo'nun vuruşunda direkten sonra Ertuğrul'un sırtına çarpıp ağlara gitmiş ve gol Ertuğrul'a (Kendi kalesine) yazılmıştı.

Süper Lig'de ilk maçına çıkan 22 yaşındaki file bekçisi, Hatayspor maçında iki talihsiz an yaşadı ve kalesinde iki gol gördü.


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