Ersel Uzgur: 'Az pozisyon verip mağlup olduk'

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'ne 2-1 yenilen Teksüt Bandırmaspor'un Yardımcı Antrenörü Ersel Uzgur, "Rakibe çok az pozisyon verdiğimiz maçta mağlup olduğumuz için üzüntülüyüz." dedi.



Uzgur, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, karşılaşmanın başından sonuna kadar istedikleri oyunu oynayamadıklarını söyledi.



Çok fazla pozisyona girmelerine rağmen değerlendiremediklerini vurgulayan Uzgur, "Maçın son bölümünde biraz sinirlerimize hakim olamadık ve kartlar gördük. Rakibe çok az pozisyon verdiğimiz maçta mağlup olduğumuz için üzüntülüyüz ama yeni oyuncularımızla beraber bir oyun süreci geçireceğimiz belli oldu. Bu maçta oynadığımız iyi dakikaları artırıp bundan sonra da bu mücadelenin içinde sonuna kadar olacağız." diye konuştu.







