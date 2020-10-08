Fenerbahçe'de transfer döneminin son saatlerinde getirilen Kemal Ademi ismi herkesin dikkatini çekti. 24 yaşındaki Kosova asıllı İsviçreli yıldızın transfer edilmesinde teknik heyetle yapılan toplantının etkisi büyük oldu.



Erol Bulut, bazı maçlarda çift forvete dönmeyi düşündüğünü hatta zaman zaman 4-3-3 oynarken ileride pivot santrfor aradığını yönetime iletti. Bunun üzerine scout raporları hızlıca hazırlandı.



Uzun süredir izlenen Kemal Ademi hamlesi gerçekleştirildi.



İŞTE EROL BULUT'A SUNULAN RAPOR



1.98 boyundaki yıldız forvetin geçen sezon Basel'de yakaladığı çıkışa vurgu yapıldı. İsviçre Süper Ligi'nde 26 maçta 13 gol 4 asist yapan Ademi'nin özellikleri sıralandı.



Erol Bulut'a sunulan raporda şu özellikleri öne çıkarıldı:



-Uzun boylu ve hava toplarına hakim...

-Her iki ayağına hakim...

-Takım arkadaşlarına kafa toplarıyla servis yapıyor...

-Takım oyuncusu

-Gelişmeye müsait...



Rogon oyuncu danışmanlığı şirketiyle iyi ilişkileri de olan Fenerbahçe hızlıca harekete geçti. Ademi de sarı-lacivertlilerde oynamak istedi. Basel ile de hızlıca prensip anlaşması yapılınca İstanbul yolculuğu başladı.



VEDAT MURIQI ETKİLİ OLDU



Kemal Ademi'nin Vedat Muriqi'ye duyduğu saygı ve sevgi de etkili oldu. Vatandaşı Muriqi'nin Fenerbahçe'de parlayıp Lazio'ya transfer yapması da yıldız forveti cezbetti. Takımın 3. forveti olarak Kemal Ademi isminde birleşildi.



Türkiye'ye de sıcak bakan Ademi İstanbul'u ve Fenerbahçe'yi çok istedi.



