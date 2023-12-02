Erol Bulutlu Cardiff deplasmanda mağlup

İngiltere Championship 19. hafta karşılaşmasında Erol Bulut'un yönettiği Cardiff City deplasmanda Southampton'a 2-0 mağlup oldu.



Southampton'a galibiyeti getiren golleri 11 ve 15. dakikalarda Adam Armstrong kaydetti.



Cardiff City bu mağlubiyetle 27 puanda kalırken, Southampton ise 37 puana yükseldi.



Cardiff City bir sonraki karşılaşmasında sahasında Milwall'ı ağırlarken, Southampton ise deplasmanda Watford'a konuk olacak.





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