Erol Bulut'tan gol tepkisi ve transfer sözü!

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, Yeni Malatyaspor maçı sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Erol Bulut'tan gol tepkisi ve transfer sözü!
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28 Ağustos 2021 22:14
Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, Yeni Malatyaspor'a mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Gol atmakta sıkıntı çektiklerini söyleyen Erol Bulut "Gol pozisyonuna giriyoruz ama atamıyoruz. 10 tane gol pozisyonumuz var ama golü bulamadık. Rakip 3 kere kaleye geldi, 2 gol attı ve kaybettik. Söylenecek fazla bir şey yok." dedi.

Erol Bulut ayrıca "Ara iyi gelecek ancak sonuçta çalışmamız gerekiyor. Ne kadar çalışırsanız çalışın bir şeye inanmalısınız. Şut çekerken bile inanmalısınız. Öylesine vurursanız gol olmaz. İnanarak yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Transfer yapacaklarını söyleyen Erol Bulut "Birkaç transfer daha yapmayı düşünüyoruz. İnşallah aradan sonra galibiyetle başlarız." dedi.


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