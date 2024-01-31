Erol Bulut, Fenerbahçe'nin yıldızını istiyor

Erol Bulut yönetimindeki İngiltere Championship ekibi Cardiff, Fenerbahçe'den Ryan Kent'i transfer etmek için devreye girdi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Erol Bulut, Fenerbahçe'nin yıldızını istiyor
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31 Ocak 2024 08:03
Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, ligde son 3 maçta kadroya almadığı Ryan Kent'i takımda düşünmediğini net şekilde gösterdi.

EROL BULUTLU CARDIFF TALİP OLDU

Hull City, görüşmelerdeki tavrından dolayı İngiliz oyuncunun transferinden vazgeçmişti.

27 yaşındaki kanat için Erol Bulut'un çalıştırdığı Cardiff'in devreye girdiği öğrenildi. Bordo-Mavili ekip, Kent ve menajeriyle görüşmelere başladı.

Hırvat devi Dinamo Zagreb de İngiliz oyuncuyla ilgileniyor.

15 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 15 resmi maça çıkan Ryan Kent bu karşılaşmalarda 1 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı.

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