Eroğlu: "Geliştirmemiz gereken yönler var"

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Sakaryaspor ile 2-2 berabere kalan Gençlerbirliği'nde teknik direktör Hüseyin Eroğlu açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Eroğlu: 'Geliştirmemiz gereken yönler var'
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06 Ocak 2025 23:47
Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Sakaryaspor ile 2-2 berabere kalan Gençlerbirliği'nde teknik direktör Hüseyin Eroğlu açıklamalar yaptı.  Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, deplasmandan puanla döndükleri için memnun olduklarını dile getirdi.

Oyunda istedikleri seviyelere kısa sürede çıkmanın kolay olmadığını vurgulayan Eroğlu, "Bugün savunma anlamında iyi durduk, rakibe alan bırakmadık. Rakibin ön taraftaki etkili oyuncularının getirdiği toplarla hafta içi çalıştığımız alanları iyi kapattık. İlk yarı bir pozisyon verdik. Yakaladığımız geçiş hücumunda iyi pas verebilsek belki skoru lehimize çevirebilirdik." diye konuştu.

Stat zemininin ağır ve oynamaya müsait olmadığına değinen Eroğlu, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Oyunumuzu geliştirmemiz gerekiyor ki hedeflediğimiz tırmanışı yapalım. Maçta ön bölgede topun bizde kalmamasından dolayı zaman zaman rakibin baskısını hissettik. Topa daha çok sahip olmamız gerekiyor, hücum üretkenliğini daha da artırmalıyız."

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