Eroğlu: '11 yıllık hasreti bitirmek istiyoruz'

Spor Toto 1. Lig'in 22. haftası'nda sahasında Erzurumspor FK'yi 2-1 yenen Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, "22. hafta lider olmak ve böyle fırsat yakalamak bizim için önemliydi." dedi.



Eroğlu, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, Erzurumspor FK ile çok zor bir maça çıktıklarını söyledi.



Ligin 36 haftalık uzun bir maraton olduğunu vurgulayan Eroğlu, "36 haftalık lig maratonunun 22. haftasında çok önemli bir maça çıktık. 22. hafta lider olmak ve böyle fırsat yakalamak bizim için önemliydi. Rakiplerimiz puan kaybetmişti. Puansal anlamda kolay görünen maç çok zor geçti. Eyüpspor galibiyetinden sonra hazırlıklarımızı bugün için yapmıştık. Maçın ilk yarısı tempoyu yakalayamadık. Rakibin oyunu da bunu etkiledi. Pozisyonları değerlendiremedik. Geri düşünce reaksiyon verdik. Bir net golümüz de verilmedi. Öne geçince daha hızlı oyun oynuyoruz. İkinci yarıda taraftarın çoşkusuyla birlikte rakip alanda oynamaya başladık. Skoru bulunca farkı kaçırdık. Sonuçta kazandık. Lider olduk. Önemli olan bu liderliği ilerleyen haftalara taşımak. 11 yıllık Süper Lig hasretini bu sene gidermek istiyoruz." ifadesini kullandı.





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