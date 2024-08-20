Ernest Muçi'ye 10 milyon euro'luk talip!

Yaptığı takviyelerle sezona oldukça iyi başlayan Beşiktaş'ta ayrılacak isimlerin durumu da merak konusu. Siyah-Beyazlılar'da takımdan ayrılması beklenen isimler konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor.
MUCI'YE 10 MİLYON EURO!
Takıma gelen isimler kadar gönderilecek futbolcular da merak edilirken, İngiliz basını Ernest Muci'yle ilgili flaş bir iddia ortaya attı.
Haberlere göre; Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, Beşiktaş'tan Ernest Muçi'ye talip oldu. İngiliz temsilcisinin bu transfer için 10 milyon Euro'yu gözden çıkardığı iddia edildi. Haberde ayrıca teknik direktör Giovanni van Bronckhorst döneminde Arnavut oyuncunun fazla forma şansı bulamadığına dikkat çekildi.
BEŞİKTAŞ PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta 17 maça çıkan 23 yaşındaki futbolcu, 4 gollük katkı sağlamıştı. Kara Kartal, Muci'yi, geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde Legia Varşova'dan 10 milyon Euro karşılığında almıştı.
MUCI'YE 10 MİLYON EURO!
Takıma gelen isimler kadar gönderilecek futbolcular da merak edilirken, İngiliz basını Ernest Muci'yle ilgili flaş bir iddia ortaya attı.
Haberlere göre; Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, Beşiktaş'tan Ernest Muçi'ye talip oldu. İngiliz temsilcisinin bu transfer için 10 milyon Euro'yu gözden çıkardığı iddia edildi. Haberde ayrıca teknik direktör Giovanni van Bronckhorst döneminde Arnavut oyuncunun fazla forma şansı bulamadığına dikkat çekildi.
BEŞİKTAŞ PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta 17 maça çıkan 23 yaşındaki futbolcu, 4 gollük katkı sağlamıştı. Kara Kartal, Muci'yi, geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde Legia Varşova'dan 10 milyon Euro karşılığında almıştı.
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