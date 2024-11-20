Ernest Muçi milli takımda sakatlandı!

Beşiktaşlı Ernest Muçi, ülkesi Arnavutluk'un Ukrayna ile oynadığı maçta sakatlık yaşamasının ardından oyundan çıktı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Ernest Muçi milli takımda sakatlandı!
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20 Kasım 2024 00:03
Beşiktaş'ın Arnavut futbolcusu Ernest Muçi, milli takımda sakatlandı.

Muçi, Ukrayna ile oynanan maçın 52. dakikasında sakatlığı nedeniyle oyundan çıktı.

Ernest Muçi'nin durumu yapılacak son kontrollerin ardından belli olacak.

23 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz hafta da milli takım kampında sakatlık yaşamıştı.

 

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