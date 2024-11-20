Beşiktaş'ın Arnavut futbolcusu Ernest Muçi, milli takımda sakatlandı.
Muçi, Ukrayna ile oynanan maçın 52. dakikasında sakatlığı nedeniyle oyundan çıktı.
Ernest Muçi'nin durumu yapılacak son kontrollerin ardından belli olacak.
23 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz hafta da milli takım kampında sakatlık yaşamıştı.
Muçi, Ukrayna ile oynanan maçın 52. dakikasında sakatlığı nedeniyle oyundan çıktı.
Ernest Muçi'nin durumu yapılacak son kontrollerin ardından belli olacak.
23 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz hafta da milli takım kampında sakatlık yaşamıştı.