Erman Toroğlu: 'Mete Kalkavan hakem değil! Sakın ağlamasınlar'

Süper Lig'de Alanyaspor ile Fenerbahçe arasındaki maçı yöneten Mete Kalkavan için çarpıcı yorumlar geldi.



"BU YANGININ OLACAĞI BELLİYDİ"



Hakem Mete Kalkavan'ın performansını eleştiren Erman Toroğlu "Enteresan şeyler oldu! Bu sahadaki felaketin, yangının olacağı geçen seneden belliydi. Seneye de böyle devam eder! İnşallah iyi olur ama pek umudum yok!" dedi.



"METE KALKAVAN HAKEM DEĞİL!"



Mete Kalkavan için sert ifadeler kullanan Erman Toroğlu "Mete Kalkavan hakem değil! İyi insan olabilir ama hakem falan değil! Hakem olunmaz, hakem doğulur! Kural kitabı okuyarak hakem olamazsın! Ben ona tekniği öğretim, kuralı öğretim ama sahadaki duruşu, hareketi, kart gösterişi... Bunlar farklı işler!" diye konuştu.



"SAKIN ŞİMDİ AĞLAMASINLAR!"



Geçen yıl 13 hakemin görevden alınması yönündeki kararın daha sonra değiştirilmesine gönderme yapan Erman Toroğlu "Hakem operasyonu yapılırken 'Bu operasyon yapılmasın' diyenler, sakın şimdi ağlamasın. Alayı ağlamasın. Hakem operasyonuna 'Hayır' diyenler, sakın şimdi bu açıklamayı yapmasın. Burası bir bataklık, bataklığı kurutman lazım. Bir tek Beşiktaş Başkanı 'Bu temizliği yapalım' dedi ve dik durdu. Diğerlerinin sağı solu oynadı. Çiçekler verdiler zamanında, şimdi ağlamayacaklar! Bir tek Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi tek başına dik durdu. Bana ne Beşiktaş, Fenerbahçe'den Galatasaray, Trabzonspor'dan! Ben sadece kendi doğru bildiğimi anlatırım." dedi.





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