Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer'in yardımcısı Erling Moe, Norveç'te yayımlanan RB-Sporten podcast'ine konuk oldu; programda hem Beşiktaş'taki geride kalan sezonu değerlendirdi hem de gelecek planlamalarını anlattı.
"FUTBOLDA MAZERET YOKTUR!"
Yeni sezon için heyecanlı olduğunu belirten Erling Moe, "Futbolda mazeret yoktur. Biz göreve geldiğimizde durum buydu ve bu sürede çok şeyi iyileştirdik. Kendi futbol anlayışımızı ve antrenman sistemimizi getirdik. Ama her şeyi yapamadık çünkü bu çok fazla olurdu. Şimdi tam bir sezon öncesi hazırlık dönemi geçirmek güzel olacak. Kendi imzamızı daha net atabileceğiz. Bu yüzden önümüzdeki sezon oldukça heyecan verici olacak." ifadelerini kullandı.
"BİZDEN OLDUKÇA ÖNDELER"
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ekonomik şartlar olarak kendilerinin önünde olduğunu ifade eden Moe, "Galatasaray ve Fenerbahçe ekonomik olarak bizden oldukça öndeler. Ama biz de ligdeki çoğu kulübe kıyasla iyi durumdayız. Eğer iyi bir takım bütünlüğü kurabilirsek çok ileriye gidebiliriz. Bu konuda hâlâ gelişmemiz lazım." dedi.
"ÇOK AZ HATA YAPMA ŞANSIN VAR!"
Süper Ligi'n anatomisini anlatan Norveçli yardımcı;
"Trabzonspor'u yendik, Fenerbahçe'yi yendik, Galatasaray'ı da... Ama sorun şu ki, daha kolay görünen takımlara karşı yeterince iyi değildik. Yani bizim için mesele şu: Bu tür takımları nasıl yeneceğimizi öğrenmek için zaman harcamamız gerekiyor. Çünkü bu takımlar kapanıyor, savunma yapıyor ve kontratak kovalıyor. Bu tür takımlara karşı oynamak genellikle en zoru oluyor. Sezon geneline baktığımızda Galatasaray sanırım bir maç kaybetti, Fenerbahçe de çok fazla kaybetmedi. Biz 8 maç kaybettik, yanlış hatırlamıyorsam. Yani çok az hata yapma şansın var." ifadelerine yer verdi.
YENİ SEZON'UN OYUN ANLAYIŞI!
Yeni sezonda Beşiktaş'ın genel oyun yapısından bahseden Moe, "Biz, Beşiktaş'ın kompakt bir takım olmasını istiyoruz. Yüksek, orta ve düşük bloklarda baskı uygulayabilen bir takım. Üç fazın her birinde iyi ve karşı takım için zorlayıcı olmalıyız. Hedefimiz, topu hızlıca geri kazanmak ve sürekli olarak öne oynayan bir savunma sistemiyle hareket etmek. Yani savunmada geri koşmak zorunda kalmadan, hücum yönlü savunma anlayışıyla oynayabilmek istiyoruz. Top bizdeyken geçiş hücumlarında iyi olmalıyız. Bu konuda oldukça ilerleme kaydettik, çok iyiyiz diyebilirim. Topa sahip olduğumuzda da topu sadece tutmak değil, rakibi açmak için kullanmak istiyoruz. Bunun için hem arkaya koşular hem de paslarla rakibi açmak önemli." sözlerini kullandı.
AMAÇ RAKİPLERİ PARÇALAMAK!
Beşiktaş'ın bu sezon hücum anlayışındaki çeşitliliğin artacağını belirten Erling Moe, "Üçüncü bölgede farklı çözümler üretmeyi hedefliyoruz. Sadece kombinasyon oyunlarıyla değil, arkaya sarkma, orta yapma gibi çeşitlilikle sonuca gitmek istiyoruz. İzlemesi keyifli bir takım olmak istiyoruz. Topla hızlı oynamak istiyoruz, ama bunu sürekli yapamazsınız. Bu nedenle sağlam bir temel oyununuz da olmalı. Amacımız, bu oyunla rakibi parçalayabilmek. Bu, genel hatlarıyla gelecek sezonki Beşiktaş'ın oyun planı." dedi ve sözlerini tamamladı.
"FUTBOLDA MAZERET YOKTUR!"
Yeni sezon için heyecanlı olduğunu belirten Erling Moe, "Futbolda mazeret yoktur. Biz göreve geldiğimizde durum buydu ve bu sürede çok şeyi iyileştirdik. Kendi futbol anlayışımızı ve antrenman sistemimizi getirdik. Ama her şeyi yapamadık çünkü bu çok fazla olurdu. Şimdi tam bir sezon öncesi hazırlık dönemi geçirmek güzel olacak. Kendi imzamızı daha net atabileceğiz. Bu yüzden önümüzdeki sezon oldukça heyecan verici olacak." ifadelerini kullandı.
"BİZDEN OLDUKÇA ÖNDELER"
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ekonomik şartlar olarak kendilerinin önünde olduğunu ifade eden Moe, "Galatasaray ve Fenerbahçe ekonomik olarak bizden oldukça öndeler. Ama biz de ligdeki çoğu kulübe kıyasla iyi durumdayız. Eğer iyi bir takım bütünlüğü kurabilirsek çok ileriye gidebiliriz. Bu konuda hâlâ gelişmemiz lazım." dedi.
"ÇOK AZ HATA YAPMA ŞANSIN VAR!"
Süper Ligi'n anatomisini anlatan Norveçli yardımcı;
"Trabzonspor'u yendik, Fenerbahçe'yi yendik, Galatasaray'ı da... Ama sorun şu ki, daha kolay görünen takımlara karşı yeterince iyi değildik. Yani bizim için mesele şu: Bu tür takımları nasıl yeneceğimizi öğrenmek için zaman harcamamız gerekiyor. Çünkü bu takımlar kapanıyor, savunma yapıyor ve kontratak kovalıyor. Bu tür takımlara karşı oynamak genellikle en zoru oluyor. Sezon geneline baktığımızda Galatasaray sanırım bir maç kaybetti, Fenerbahçe de çok fazla kaybetmedi. Biz 8 maç kaybettik, yanlış hatırlamıyorsam. Yani çok az hata yapma şansın var." ifadelerine yer verdi.
YENİ SEZON'UN OYUN ANLAYIŞI!
Yeni sezonda Beşiktaş'ın genel oyun yapısından bahseden Moe, "Biz, Beşiktaş'ın kompakt bir takım olmasını istiyoruz. Yüksek, orta ve düşük bloklarda baskı uygulayabilen bir takım. Üç fazın her birinde iyi ve karşı takım için zorlayıcı olmalıyız. Hedefimiz, topu hızlıca geri kazanmak ve sürekli olarak öne oynayan bir savunma sistemiyle hareket etmek. Yani savunmada geri koşmak zorunda kalmadan, hücum yönlü savunma anlayışıyla oynayabilmek istiyoruz. Top bizdeyken geçiş hücumlarında iyi olmalıyız. Bu konuda oldukça ilerleme kaydettik, çok iyiyiz diyebilirim. Topa sahip olduğumuzda da topu sadece tutmak değil, rakibi açmak için kullanmak istiyoruz. Bunun için hem arkaya koşular hem de paslarla rakibi açmak önemli." sözlerini kullandı.
AMAÇ RAKİPLERİ PARÇALAMAK!
Beşiktaş'ın bu sezon hücum anlayışındaki çeşitliliğin artacağını belirten Erling Moe, "Üçüncü bölgede farklı çözümler üretmeyi hedefliyoruz. Sadece kombinasyon oyunlarıyla değil, arkaya sarkma, orta yapma gibi çeşitlilikle sonuca gitmek istiyoruz. İzlemesi keyifli bir takım olmak istiyoruz. Topla hızlı oynamak istiyoruz, ama bunu sürekli yapamazsınız. Bu nedenle sağlam bir temel oyununuz da olmalı. Amacımız, bu oyunla rakibi parçalayabilmek. Bu, genel hatlarıyla gelecek sezonki Beşiktaş'ın oyun planı." dedi ve sözlerini tamamladı.
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